Между Мукачево и Прагой могут запустить поезд
12:57, 28 ноября 2018Новости туризма
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Сейчас в "Укрзализныце" изучают техническую возможность ж/д сообщения.
В "Укрзализныце" задумались над ж/д соединением Мукачево-Прага / фото УНИАН
Акционерное общество "Укрзализныця" изучает техническую возможность запуска поезда Мукачево-Прага.
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Об этом заявил председатель правления компании Евгений Кравцов, передает ЦТС.
"Мы ведем сейчас переговоры о запуске сообщения Мукачево-Прага. Мы сейчас изучаем технические возможности этого", - отметил он.
Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта. Вместе с тем, точную дату регулярного сообщения по этому маршруту в "Укрзализныце" называть пока не спешат. По словам украинских железнодорожников, они еще не согласовали все необходимые детали с венгерской стороной.
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