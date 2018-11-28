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Между Мукачево и Прагой могут запустить поезд

12:57, 28 ноября 2018
Новости туризма
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В "Укрзализныце" задумались над ж/д соединением Мукачево-Прага / фото УНИАН

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Об этом заявил председатель правления компании Евгений Кравцов, передает ЦТС.

"Мы ведем сейчас переговоры о запуске сообщения Мукачево-Прага. Мы сейчас изучаем технические возможности этого", - отметил он.

Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта. Вместе с тем, точную дату регулярного сообщения по этому маршруту в "Укрзализныце" называть пока не спешат. По словам украинских железнодорожников, они еще не согласовали все необходимые детали с венгерской стороной.

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Теги: #Укрзализныця#Мукачево#Прага