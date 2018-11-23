На крупнейшую туристическую выставку в Польше со своими идеями отправились 10 украинских городов и регионов

На выставку в Варшаву отправились такие города и регионы: Киев, Львов, Одесса, Луцк, Трускавец, Харьков, а также Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

10 украинских городов и регионов представят свои туристические маршруты и возможности лечения и оздоровления на крупнейшей польской туристической выставке TT Warsaw, которая с 22 по 24 ноября проходит в столице страны Варшаве.

Как сообщает пресс-служба Центра развития туризма Украины, в частности, на выставку в Варшаву отправились следующие города и регионы: Киев, Львов, Одесса, Луцк, Трускавец, Харьков, а также Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

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Общая площадь экспозиции Украины составляет 25 метров. В основе ее концепции новая философия, заложенная в слогане - Ukraine nоw.

Сообщается, что в первый день выставки украинскую экспозицию посетил министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. Во встрече речь шла о реализации совместных проектов по продвижению и привлечения средств Евросоюза для развития туристических направлений обеих стран.

Участниками XXVI Международной туристической выставке TT Warsaw свыше 500 экспонентов из 45 стран мира. Около 15 тысяч посетителей смогут ознакомиться с предложениями экспонентов выставки, тогда как в первый день выставки она работала только для профессионалов туристического бизнеса.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 22 ноября в Тернополе начался большой туристический форум.