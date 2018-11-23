Черная пятница для туристов: как сэкономить при планировании поездки в день больших скидок

В Черную пятницу немало компаний, работающих в сфере туризма и развлечений, предлагают неплохие скидки, в том числе на перелеты, отели и входные билеты в музеи.

В этом году 23 ноября проводится знаменитая Черная пятница, когда многие компании устраивают большие скидки для своих клиентов.

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Не стали исключением компании, связанные с туризмом, в том числе отели и авиакомпании, которые в этот день предлагают неплохие скидки. Впрочем, не лишним будет все же сравнить акционные цены с тарифами в обычные дни, чтобы не попасться на уловки маркетологов.

20% скидки от Wizz Air в Черную пятницу

Венгерский лоукостер Wizz Air, являющийся чуть ли не самым популярным среди украинских туристов и представленный большим количеством рейсов в страны Европы из Украины, предлагает 23 ноября скидку 20% на все рейсы по всем направлениям.

Акция действует 23 ноября с 00:00 до 23:59 по центрально европейскому времени (разница с Киевом минус 1 час). Цена распространяется только на бронирования, оформленные на сайте wizzair.com или в мобильном приложении WIZZ.

Воспользоваться аукционным предложениям могут все без исключения пассажиры.

Черная пятница от Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair, не так давно зашедший на украинский рынок, решил не ограничиваться одним днем скидок только в Черную пятницу, а потому устроил целых восемь дней скидок. При этом на каждый день предлагаются разные скидки, о которых становится известно лишь в тот самый день. Последним днем скидок в рамках Black Friday от Ryanair будет понедельник, 26 ноября.

На 23 ноября Ryanair приготовил особенные скидки – в течение всего дня до полуночи можно получить скидку до 25% на все авиарейсы. Бронирование необходимо оформить до полуночи на сайте ryanair.com.

Кроме того, на своей странице в Facebook авиакомпания Ryanair устроила дополнительную акцию по случаю Черной пятницы. Подписчикам предлагают выиграть ваучер на 100 евро на авиарейсы Ryanair, выполнив ряд несложных условий.

Black Friday от МАУ

Украинская авиакомпания МАУ также запустила акцию в Черную пятницу, которая совпала с празднованием 26-летия компании. По этому случаю «Международные авиалинии Украины» устроили целых три дня скидок – 23-25 ноября, в течении которых действуют скидки до 50% почти на все направления.

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При этом срок путешествия по акционным билетам ограничен датами с 15 января по 15 апреля 2019 года. В то же время скидки на рейсы в Дубай и Бангкок действуют для путешествий с 6 мая по 30 июня 2019 года.

В то же время, предложение действует только на собственных рейсах МАУ под кодами PS 0001-0999 и не распространяется на рейсы, которые выполняются авиакомпаниями-партнерами. Количество билетов в рамках этого предложения ограничено. Авиакомпания МАУ оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять заявленные тарифы и сборы.

Черная пятница на Booking.com

Один из самых популярных сервисов по бронированию отелей Booking.com также запустил скидки по случаю Черной пятницы. Клиенты сервиса могут получить скидку минимум 40% на предложения определенных отелей, апартаментов, гостевых домов, вилл и домов для отпуска, участвующих в акции. Жилье необходимо забронировать через сервис Booking.com с 23 по 27 ноября, с проживанием в период с декабря 2018 года по март 2019 года.

Акционные предложения будут помечены в поиске значком «Черная пятница».

Другие акции в Черную пятницу, интересные туристам

Разумеется, перечисленные выше акции в Черную пятницу – это лишь небольшая часть доступных для туристов предложение со скидками. Потому рекомендуем изучить акционные предложения на сайтах компаний, которыми вы обычно пользуетесь в путешествиях. Наверняка, там также может быть что-то интересное.

Кроме того, если уже планируете поездку куда-то, будет не лишним изучить доступные скидки под всевозможные развлечения – концерты, музей, театры, спортивные мероприятия и многое другое.

Отметим, ранее УНИАН.туризм писал, как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие.