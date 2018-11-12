Над турецким курортом Анталия пронеслись два 30-метровых смерча, есть пострадавшие туристы (видео)

Большинство туристов поспешили покинуть пляж, но некоторые остались

В Средиземном море у побережья города Газипаша (турецкая провинция Анталия) образовались два тридцатиметровых смерча.

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Как сообщает CNN Turk за стихией наблюдали отдыхающие на пляже Селинус туристы. Большинство из них поспешили покинуть пляж, но некоторые остались, чтобы запечатлеть происходящее на фото и видео.

В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина, отдыхавший в автоприцепе неподалеку от пляжа. Его увезли с места ЧП в карете скорой помощи. Также пострадали кафе, расположенные рядом с пляжем.

Смерч довольно редкое явление в этой части Средиземного моря. В последний раз у южных берегов Турции его наблюдали несколько лет назад.