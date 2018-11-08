Разработанное при поддержке КГГА туристическое мобильное приложение получило международную награду

Уникальной особенностью приложения Kyiv City Guide является возможность создавать свой собственный маршрут по Киеву.

Мобильное приложение Kyiv City Guide (Киевский городской гид) получил высокую оценку «highly commended» («настоятельно рекомендуем») на церемонии вручения Международной туристической премии за 2018 год в Лондоне.

Как сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко, в номинации «Наиболее инновационное использование технологии в пределах места назначения» принимали участие 6 проектов, и «золото» получила компания Google. В то же время мобильное приложение, разработанное при поддержке Управления туризма и промоций КГГА, было одобрено жюри и отмечено как высокотехнологичный и современный продукт, рекомендованный к использованию.

Читайте такжеМузеи Киева объявили дни открытых дверей в ноябре (расписание)

«Участие в престижных туристических конкурсах позволяет Киеву не только широко представить свои технологические достижения и креативные проекты, но и популяризировать нашу столицу как город, привлекательный и удобный для туристов», – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

«Киевский городской гид» – это мобильная программа, которая поможет посетить самые известные места Киева в удобное для туриста время. Приложение включает в себя как туристические маршруты полного дня, так и тематические маршруты, которые длятся от 1 до 3 часов. Аудиосопровождение от профессиональных гидов доступно на двух языках: украинском и английском.

Уникальной особенностью приложения является возможность создавать свой собственный маршрут. Турист может делать снимки, делиться ими с друзьями, оставлять комментарии, отмечать на карте места, отслеживать события в городе с помощью календаря событий. Приложение также работает в оффлайн. После поездки можно использовать приложение для вызова такси.

На сегодня мобильное приложение имеет уже более 10 000 загрузок.