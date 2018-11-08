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Разработанное при поддержке КГГА туристическое мобильное приложение получило международную награду

16:11, 08 ноября 2018
Новости туризма
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Уникальной особенностью приложения является возможность создавать свой собственный маршрут по Киеву / Фото УНИАН

Мобильное приложение Kyiv City Guide (Киевский городской гид) получил высокую оценку «highly commended» («настоятельно рекомендуем») на церемонии вручения Международной туристической премии за 2018 год в Лондоне.

Как сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко, в номинации «Наиболее инновационное использование технологии в пределах места назначения» принимали участие 6 проектов, и «золото» получила компания Google. В то же время мобильное приложение, разработанное при поддержке Управления туризма и промоций КГГА, было одобрено жюри и отмечено как высокотехнологичный и современный продукт, рекомендованный к использованию.

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«Участие в престижных туристических конкурсах позволяет Киеву не только широко представить свои технологические достижения и креативные проекты, но и популяризировать нашу столицу как город, привлекательный и удобный для туристов», – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

«Киевский городской гид» – это мобильная программа, которая поможет посетить самые известные места Киева в удобное для туриста время. Приложение включает в себя как туристические маршруты полного дня, так и тематические маршруты, которые длятся от 1 до 3 часов. Аудиосопровождение от профессиональных гидов доступно на двух языках: украинском и английском.

Уникальной особенностью приложения является возможность создавать свой собственный маршрут. Турист может делать снимки, делиться ими с друзьями, оставлять комментарии, отмечать на карте места, отслеживать события в городе с помощью календаря событий. Приложение также работает в оффлайн. После поездки можно использовать приложение для вызова такси.

На сегодня мобильное приложение имеет уже более 10 000 загрузок.

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Теги: #Киев#экскурсии#туристический маршрут