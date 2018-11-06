Одеяло на голове и рецепт от врача: стюардессы рассказали, как люди проникают в бизнес-класс

В большинстве случаев ухищрения пассажиров не срабатывают.

Разница между экономом и бизнес-классом на борту самолета может быть поразительной. Поэтому некоторые пассажиры поддаются на искушение попытаться незаметно проникнуть в шикарную кабину и при этом избежать наказания.

Британский таблоид Daily Mail пообщался со стюардами и стюардессами о распространенных попытки людей обмануть реальность и перескочить в мир роскоши на борту самолетов. Как оказалось, одни пытаются спрятаться под одеялом, надеясь, что их не заметят, а другие оправдываются тем, что, мол, так «врач прописал». Существуют ли какие-то рецепты, которые бы сработали? Распространенной мудростью среди бортового персонала остается утверждение, что гарантированной тактики не существует. Однако, есть и те пассажиры, которые говорят, что постоянно добиваются своего.

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Прятаться под одеялом – наиболее распространенный сценарий для проникновения из эконом-класса в «высший свет». Но, как сказала одна стюардесса: «Это все-таки не плащ-невидимка». Когда она ловит таких хитрецов, они в ответ на просьбу показать посадочный талон обычно спрашивают: «Почему нельзя остаться, если никто здесь не сидит?».

Другой член экипажа вспомнил случай, когда пассажир перебрался в бизнес-класс, а потом оправдывался тем, что он якобы «заблудился». Некоторые хитрецы даже показывали рецепт от врача, в котором было написано, что этот конкретный пассажир должен летать бизнес-классом и никак иначе. Но стюардессы советуют таким уплатить полную стоимость более дорогого билета, а затем обратиться в страховую за возмещением.

Один стюард рассказал о случае, когда пассажир просунул голову сквозь штору между экономом и бизнес-классом, а потом попросил стакан вина, надеясь, что это сработает и он сможет получить что-то вкусненькое. Это не сработало.

По словам основателя компании Fly Guy's Cabin Crew Lounge Джея Роберта, для некоторых путешественников попытка проникнуть в бизнес-класс – это такая веселая игра. Но он предостерег, чтобы стюарды и стюардессы не воспринимали это так же. Ведь последствия могут быть серьезными.

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«Эти места – это продукт, который мы продаем. А когда кто-то берет товар и не платит за него, это называется воровством», - пояснил он.

Издание пишет, что чаще всего наказанием за такое мошенничество становится унижение. Когда жуликов ловят и сопровождают их в более дешовый зал, бортовые работники часто громко говорят, чтобы все пассажиры услышали, за что их проводят к месту, где им следует сидеть на самом деле. Но можно наткнуться и на более строгую стюардессу. Тогда при выходе после полета пассажира могут встретить и попросить доплатить за шик, с которым он незаконно летел.