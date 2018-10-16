В аэропорту "Киев" могут ограничить полеты в ночное время

Это связано с жалобами жителей близлежащих домов на шум.

Аэропорт "Киев" (Жуляны) ощущает влияние мнения жителей города о шумовых нагрузках и допускает, что в ближайшее время могут быть наложены определенные ограничения на полеты в ночное время суток.

Об этом рассказал глава совета директоров международного аэропорта "Киев" Денис Костржевский, передает LIGA.net.

"Безусловно шумовые нагрузки сейчас есть (хотя по сравнению с временами СССР они в несколько раз уменьшились), плюс – увеличилась высотность, а дома подступили ближе к аэропорту. Это факторы, которые в дальнейшем будут сдерживать развитие аэропорта", - отметил Костржевский.

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Он добавил, что в дальней перспективе аэропорт будет ограничен в количестве рейсов, особенно в ночное время. Костржевский уточнил, что аэропорт "Киев" в ближайшее время не прекратит существование. "Возможно, будут наложены некоторые ограничение на полеты в ночное время суток", - сказал топ-менеджер.

На вопрос, ведутся ли консультации по этому поводу с Госавиаслужбой Костржевский отметил, что сейчас уточняется карта шумов, которая покажет уровень шума на разных расстояниях и высотах. Эти данные будут проанализированы на возможное нарушение установленных санитарных норм.

"Если исследование покажет, что где-то есть нарушения, будет приниматься решение, каким образом его устранить или минимизировать", - отметил Костржевский.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" в 2019 году планирует увеличить пассажиропоток почти на 40%.