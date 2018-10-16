Украинцы уже бронируют билеты на новогодние праздники: куда податься и как сэкономить на зимнем отдыхе (видео)

Лихорадка на туристическом рынке начинается 27 декабря и продолжается до 12 января.

Украинцы уже бронируют билеты на новогодние праздники. По прогнозам, внутренний туризм в этом году уступает ближнему зарубежью и экзотике.

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Об этом говорится в сюжете программы ТСН. Популярность набирают Польша и Словакия. Неделю в словацком домике стоит чуть больше 40 тысяч грн.

В приоритете - страны с прямым авиасообщением. К традиционно популярному Таиланду в этом году присоединилась Доминикана. И тем, кто привязывается к праздничным датам, приходится немало переплачивать. Цены тогда повышают в полтора-два раза.

Недалеко убежал Египет. К стоимости тура в новогоднюю ночь стоит добавить еще как минимум 200 долларов. На новогодние праздники номер в гостинице стоит 1300 долларов, после 12 января – почти тысячу.

Лихорадка на туристическом рынке начинается 27 декабря и продолжается до 12 января. Горячих предложений - нет. Зато есть альтернатива - самостоятельное планирование.