Лоукостер Wizz Аir назвал самые популярные маршруты из Украины этим летом

Самыми популярными маршрутами из Украины этим летом стали направления из Киева в Будапешт (Венгрия), Мемминген, Дортмунд, Франкфурт и Берлин-Шенефельд (Германия); Варшаву (Польша) и Копенгаген (Дания).

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Аir в летний сезон 2018 года, с 1 июня по 1 сентября, увеличила пассажиропоток из/в Украину в 2,5 раза - до более 450 тыс. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Wizz Аir.

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«В течение летнего периода с 1 июня по 1 сентября 2018 года Wizz Аir перевезла более 450 тыс. пассажиров на своих украинских лоу-кост маршрутах, что составляет 145% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными маршрутами из Украины этим летом стали направления из Киева в Будапешт (Венгрия) Мемминген, Дортмунд, Франкфурт и Берлин-Шенефельд (Германия); Варшаву (Польша) и Копенгаген (Дания)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас Wizz Аir предлагает перелеты по 42 маршрутам в 12 стран из 3-х украинских аэропортов в Киеве, Львове и Харькове, включая недавно объявленные новые направлениями в Австрию, Польшу, Данию, Латвию, Литву, Словакию, Великобританию и Германию.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 143 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 104 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают три самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту «Жуляны».