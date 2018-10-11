Самый длинный в мире авиарейс стартует сегодня из Сингапура

Рейс запускают из-за спроса среди клиентов на безпересадочный полет для сокращения времени поездок.

Самолет авиакомпании Singapore Airlines 11 октября начинает самый длинный в мире безпересадочный коммерческий полет сообщением Сингапур – Нью-Йорк.

Расстояние более 15 тысяч километров самолет преодолеет за менее чем 19 часов, пишет Радио Свобода со ссылкой на сообщение авиакомпании.

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Для перелета используют самолет Airbus A350-900 ULR, в котором есть 67 мест бизнес-класса и 94 места премиум-эконома. Эконом-класса в самолете нет.

Singapore Airlines сообщает, что рейс запускают через спрос от клиентов на безпересадковий полет для сокращения времени поездок.

Компания уже осуществляла похожий рейс в 2004 году, но в 2013-м отменила его за слишком высокую цену.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания Singapore Airlines в конце сентября получила первый авиалайнер Airbus A350-900 в модификации сверхбольшой дальности Ultra Long Range (ULR) и 11 октября запустит на нем прямой рейс из Сингапура в аэропорт Нью-Йорка Ньюарк.