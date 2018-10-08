В Германии на фестивале «Октоберфест» выпили 7,5 миллионов литров пива (фоторепортаж)

В Мюнхене состоялось закрытие ежегодного пивного фестиваля «Октоберфест».

В Мюнхене завершился 185-й ежегодный народный фестиваль «Октоберфест», который в этом году посетили 6,3 миллиона человек.

Об этом говорится на официальном сайте фестиваля.

Гости фестиваля за две недели выпили 7,5 миллионов литров пива. Как добавляет Громадське со ссылкой на DW, литровая кружка стоила около 11,50 евро, что в среднем на 55 центов больше, чем в прошлом году.

Организаторы фестиваля также подсчитали, сколько вещей люди потеряли во время празднования события. На территории «Октоберфеста» нашли 840 паспортов, 460 кошельков, 350 мобильных телефонов, 300 ключей, 140 очков, 90 сумок и рюкзаков и 20 зонтиков.

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Одновременно на фестивале несмотря на большее количество гостей количество краж и драк уменьшилось.

Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa разольет пассажирам бизнес-класса пиво в самолетах с 19 сентября до 7 октября в честь празднования традиционного фестиваля в Мюнхене — «Октоберфеста».