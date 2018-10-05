Украина занимает первое место по количеству туристов в Грузии

В Грузии ожидают, что к 2020 году количество туристов возрастет до 15 млн человек в год.

Украина занимает первое место по количеству туристов, посетивших Грузию в январе-сентябре этого года.

Об этом УНИАН сообщил старший советник посла Грузии в Украине Рамаз Элошвили.

«За январь-сентябрь этого года Грузию посетило 8 млн туристов. Украина занимает первое место по количеству туристов. Где-то 30-40% из 8 млн - это туристы из Украины», - сказал он.

Также Элошвили отметил, что правительство Грузии ожидает, что к 2020 году количество туристов вырастет до 15 млн человек в год.

Читайте такжеГрузинская MyWay Airlines с 5 октября запустит регулярные авиарейсы из Тбилиси в Киев

Как сообщал УНИАН, новая грузинская авиакомпания MyWay Airlines с 5 октября запустила регулярные рейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Киев (аэропорт «Борисполь») - Тбилиси. Загрузка первого рейса из Тбилиси в Киев новой грузинской авиакомпании MyWay Airlines составила 85,3%.

В июне грузинская авиакомпания MyWay Airlines запустила регулярные рейсы из Тбилиси и Батуми в Харьков.

Справка УНИАН. Авиакомпания MyWay Airlines является грузинским перевозчиком, который базируется в Тбилисском международном аэропорту. MyWay Airlines входит в группу Hua Ling, основанной в 1988 году в Китае.

3 апреля 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс из Тбилиси в Тегеран. Полеты между Тбилиси и Тель-Авивом было объявлено 28 июня 2018 года.