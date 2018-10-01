В Каменец-Подольской крепости реконструировали битву времен Речи Посполитой (видео)

Ценители старины на фестиваль съехались со всей Европы.

Битва за крепость. В Каменце-Подольском воспроизвели атмосферу семнадцатого века – крепость на три дня превратилась в военный лагерь Речи Посполитой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ценители старины на фестиваль съехались со всей Европы, а центральным событием стала масштабная реконструкция боя того времени со всеми атрибутами – стрельбой, артиллерией и даже конницей.