В Каменец-Подольской крепости реконструировали битву времен Речи Посполитой (видео)
18:32, 01 октября 2018Новости туризма
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Ценители старины на фестиваль съехались со всей Европы.
В Каменец-Подольской крепости реконструировали битву времен Речи Посполитой
Битва за крепость. В Каменце-Подольском воспроизвели атмосферу семнадцатого века – крепость на три дня превратилась в военный лагерь Речи Посполитой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ценители старины на фестиваль съехались со всей Европы, а центральным событием стала масштабная реконструкция боя того времени со всеми атрибутами – стрельбой, артиллерией и даже конницей.
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