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В Каменец-Подольской крепости реконструировали битву времен Речи Посполитой (видео)

18:32, 01 октября 2018
Новости туризма
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Битва за крепость. В Каменце-Подольском воспроизвели атмосферу семнадцатого века – крепость на три дня превратилась в военный лагерь Речи Посполитой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ценители старины на фестиваль съехались со всей Европы, а центральным событием стала масштабная реконструкция боя того времени со всеми атрибутами – стрельбой, артиллерией и даже конницей.

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Теги: #Каменец-Подольский#Камянец-Подольская крепость