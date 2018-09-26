Международный аэропорт "Пиза" закрыли из-за лесных пожаров (видео)
18:58, 26 сентября 2018Новости туризма
287 0
Пламя уже уничтожило 600 гектаров леса, спасатели эвакуировали более 700 местных из приближенных сел и городков.
Международный аэропорт "Пиза" закрыли из-за масштабных лесных пожаров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеПожар на Ривненщине едва не разрушил Клеванский замок 15 века (видео)
Отменены и отложены десятки рейсов. Пассажиры вместе с детьми остались в зале ожидания. Пламя уже уничтожило 600 гектаров леса, спасатели эвакуировали более 700 местных из приближенных сел и городков. Власти приказали временно позакрывать школы.
Власть называет причиной пожара поджог.
Международный аэропорт Пиза закрыли из-за лесных пожаров
Как сообщал УНИАН, в Италии из-за лесного пожара эвакуируют сотни людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter