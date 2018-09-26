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Международный аэропорт "Пиза" закрыли из-за лесных пожаров (видео)

18:58, 26 сентября 2018
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отменены и отложены десятки рейсов. Пассажиры вместе с детьми остались в зале ожидания. Пламя уже уничтожило 600 гектаров леса, спасатели эвакуировали более 700 местных из приближенных сел и городков. Власти приказали временно позакрывать школы.

Власть называет причиной пожара поджог.

Как сообщал УНИАН, в Италии из-за лесного пожара эвакуируют сотни людей.

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Теги: #Италия#аэропорт