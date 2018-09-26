Международный аэропорт "Пиза" закрыли из-за лесных пожаров (видео)

Пламя уже уничтожило 600 гектаров леса, спасатели эвакуировали более 700 местных из приближенных сел и городков.

Международный аэропорт "Пиза" закрыли из-за масштабных лесных пожаров. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеПожар на Ривненщине едва не разрушил Клеванский замок 15 века (видео) Отменены и отложены десятки рейсов. Пассажиры вместе с детьми остались в зале ожидания. Пламя уже уничтожило 600 гектаров леса, спасатели эвакуировали более 700 местных из приближенных сел и городков. Власти приказали временно позакрывать школы. Власть называет причиной пожара поджог. Как сообщал УНИАН, в Италии из-за лесного пожара эвакуируют сотни людей.

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