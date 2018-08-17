В горах Кавказа погиб украинский альпинист

Его тело эвакуировали в соседний поселок и передали правоохранителям.

16 августа на Кавказе погиб, сорвавшись со скалы, украинский альпинист-одиночка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Инцидент произошел в Черекском районе на горе Малый-Укю.

«При прохождении туристического маршрута сорвался со скалы зарегистрированный альпинист-одиночка из Украины 1984 года рождения», - отметили в ведомстве.

Тело погибшего альпиниста эвакуировали на вертолете до поселка Кашхатау и передали правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, в июле на горе Тетнульди в Грузии погиб украинский турист.