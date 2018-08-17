В горах Кавказа погиб украинский альпинист

15:13, 17 августа 2018
Новости туризма
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В России в горах погиб украинский альпинист / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Инцидент произошел в Черекском районе на горе Малый-Укю.

«При прохождении туристического маршрута сорвался со скалы зарегистрированный альпинист-одиночка из Украины 1984 года рождения», - отметили в ведомстве.

Тело погибшего альпиниста эвакуировали на вертолете до поселка Кашхатау и передали правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, в июле на горе Тетнульди в Грузии погиб украинский турист.

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Теги: #Россия#туристы#альпинист#Кавказ