Аэропорт «Львов» сообщил об отмене двух рейсов авиакомпании Ernest

14:31, 12 августа 2018
Новости туризма
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Авиакомпания Ernest отменила вылет туристов из Италии и Львова / фото facebook/LvivAirport

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

«Рейс ERN223 Милан (Бергамо) - Львов 12.08.2018 отменен; рейс ERN224 Львов-Милан (Бергамо) 12.08.2018 отменен», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «причин отмены авиакомпания не указала».

Также неизвестно, когда и каким транспортом львовские туристы, которые остались в аэропорту Италии, будут отправлены во Львов.

*** Ernest Airlines - итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Милане. Основной ее центр расположен в Тиране, Албания. Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский, албанский, украинский и румынский рынки. Основные рейсы осуществляются между Италией и Албанией, Украиной, Румынией и Испанией.

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Теги: #отмена рейсов#лоукостер Ernest Airlines#аэропорт Львов