Забастовка пилотов Ryanair: клиентам предлагают возврат средств или перебронирование рейсов

Пилоты Ryanair объявили масштабную забастовку - лоукостер отменил почти 20% всех рейсов

В Европе и ряде стран Евросоюза пилоты Ryanair начали самую масштабную забастовку в истории ирландского лоукостера.

Об этом сообщает ТСН.

В общем 400 из 2400 европейских рейсов 10 августа отменены. Таким образом, забастовка нарушит планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч - в Германии. Лоукостер предложил клиентам возврат средств или перебронирование рейсов на другое время.

В Германии 10 августа, в пятницу, отменено 250 рейсов. Забастовка стартовала в 3:01 и продлится до 2:59 субботы, 11 августа. Ирландский лоукостер отменил 250 рейсов в и из аэропортов ФРГ.

К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов.

Читайте такжеПилоты Ryanair начали крупнейшую в истории авиакомпании забастовку (видео)

В Нидерландах суд разрешил местным пилотам авиакомпании бастовать. В то же время перевозчик выступил с заявлением, что "несмотря на неоправданный страйк" около двух тысяч рейсов (85 процентов от всех запланированных в Европе) будут выполнены в нормальном режиме.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда. Руководитель Vereinigung Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair ответственна за эскалацию конфликта, забастовки и отмены рейсов. Лоукостеру неоднократно забрасывали недостаточную оплату труда своим работникам, что Ryanair отрицает.

Напомним, в марте 2018 года авиакомпания Ryanair подписала контракты с аэропортами "Борисполь" и "Львов". Из Киева будет выполняться 11 рейсов, а из Львова – 5. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года, однако рейс из Киева до Берлина начнет осуществляться уже с сентября.