На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии
10:21, 06 августа 2018Новости туризма
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Турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины обнаружили на пляже.
Акула убила мужчину, который нырял с аквалангом / Фото flickr.com George Probst
Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам. Останки мужчины обнаружили на пляже.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ, турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Он отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком. Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.
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Последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году, когда животное убило туристку из Германии.
Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии акулы напали на двух серферов.
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