В Австралии акулы напали на двух серферов (видео)

20:14, 16 апреля 2018
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Серферы катались в открытом океане. 37-летнему мужчине, несмотря на серьезные травмы обеих ног, удалось доплыть к берегу.

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После оказания первой помощи медики отправили его на вертолете в больницу. За одну ногу акула укусила и 41-летнего серфингиста. Повреждения не критичное, животное оставило следы зубов на его доске. 

Ранее в Сети появилось видео нападения крупной мурены на дайвера.

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Теги: #Австралия#акула