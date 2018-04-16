В Австралии акулы напали на двух серферов (видео)

Серферы катались в открытом океане, обоим удалось выжить.

В Австралии акулы напали на двух серферов.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Серферы катались в открытом океане. 37-летнему мужчине, несмотря на серьезные травмы обеих ног, удалось доплыть к берегу.

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После оказания первой помощи медики отправили его на вертолете в больницу. За одну ногу акула укусила и 41-летнего серфингиста. Повреждения не критичное, животное оставило следы зубов на его доске.

Ранее в Сети появилось видео нападения крупной мурены на дайвера.