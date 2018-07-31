Украина и Катар хотят работать над запуском прямого авиасообщения между Дохой и Львовом

В правительстве Катара считают перспективным развитие сотрудничества с Украиной в портовой и авиационной сферах.

Украина и Катар намерены изучить на двустороннем уровне возможность открытия прямого авиационного сообщения между Дохой (Катар) и Львовом.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом говорилось в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с министром транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасимом Аль Сулейти, который находится в Украине с визитом.

«Министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Д. Аль Сулейти отметил, что перспективным для Катара является развитие сотрудничества с Украиной в портовой и авиационной сферах. Во время переговоров он подтвердил намерение разработать на двустороннем уровне открытие прямого авиационного сообщения между городом Доха и Львовом», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Омелян подчеркнул, что это уже третья за последнее время встреча с Катаром в сфере инфраструктуры.

«Надеюсь, 2019 год станет годом успешного воплощения наших планов, которые не только будут способствовать развитию логистики и международных транспортных коридоров через Украину, усилят двустороннее сотрудничество в агропромышленном секторе, но и смогут укрепить партнерство и дружбу между Украиной и Катаром », - отметил Омелян.

В пресс-службе сообщили, что во встрече также приняли участие и.о. председателя Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, и.о. заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук, генеральный директор международного аэропорта «Львов» Татьяна Романовская, руководитель Офиса поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Александра Клитина.

Как сообщал УНИАН, катарская авиакомпания Qatar Airways с 28 августа 2017 года осуществляет ежедневные полеты из Дохи в украинский столичный аэропорт «Борисполь».

20 марта 2018 года Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визового режима.