Дешевый туризм: названы самые бюджетные города для путешествий в 2018 году (видео)

Дешево, но интересно можно отдохнуть в Бухаресте, Софии и Джакарте.

Британская туристическая компания Hoppa составила рейтинг самых дешевых городов для путешествия. Перечень формировали относительно суммы, которую туристы тратят в городе в среднем за сутки. Предлагаем рассмотреть первую пятерку самых дешевых городов для туризма.

1. Киев.

Список городов мира для наиболее экономного путешествия 2018 года возглавил Киев. По данным исследования, за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии на день путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2270 грн).

2. Хошимин, Вьетнам.

В Хошимине за сутки туристу придется отдать 90 фунтов стерлингов (3140 грн).

3. София, Болгария.

В столице Болгарии на развлечения, еду и жилье турист тратит 88 фунтов стерлингов (3070 грн) в день.

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4. Джакарта, Индонезия.

Туристический день в Джакарте стоит 85 фунтов стерлингов (2960 грн).

5. Бухарест, Румыния

84 фунтов стерлингов (2930 грн) обеспечат комфортный отдых в Бухаресте на сутки.

Также в рейтинге самых дешевых оказались Каир (Египет), Сіємреап (Камбоджа), Манила (Филиппины), Анталия (Турция).