Соблазн сделать фото в Украине стоил туристам из Нидерландов более 100 евро

17:16, 20 июля 2018
Новости туризма
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Туристы оставили велосипеды в Польше и незаконно ушли в Украину / Фото bieszczadzki.strazgraniczna.pl

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Как сообщает RMF24 со ссылкой на местную пограничную службу, супруги из Нидерландов путешествовали на велосипедах по Прикарпатью в польской его части. Потом они оставили свои транспортные средства на польской стороне, а сами отправились пешком на украинскую территорию. Однако польские пограничники сразу заметили их через систему мониторинга и отправились на место «преступления». Впрочем, охранникам границы еще пришлось подождать полчаса, пока любопытные голландцы не вернулись со своей «незаконной экспедиции».

Как потом объяснили пограничникам горе-путешественники, на нарушение правил пересечения границы они пошли сознательно, ведь на пути видели предупредительные знаки. Однако "соблазн сделать фото в Украине была сильнее".

Впрочем, памятные фотографии для семейного альбома оказались довольно дорогими, ведь за совершенное правонарушение туристы из Нидерландов получили штрафы в 500 злотых (около 115 евро).

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Теги: #граница#Польща