Въезд в «Тоннель любви» в Ривненской области для туристов сделали платным

16:12, 08 июля 2018
Новости туризма
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Въезд в «Тоннеля любви» на Ривненщене для туристов сделали платным / фото УНИАН

Как сообщается на сайте Клеванской общины, въезд транспортных средств, пассажировместимостью от 1 до 5 человек, будет стоить 20 грн.

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За транспортное средство, пассажировместимостью от 6 до 20 человек, придется заплатить 50 грн, а за транспорт, в котором может разместиться 21 и больше пассажиров – 100 грн.

Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным.

Также отмечается, что плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).

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Теги: #тоннель#Ривненщина