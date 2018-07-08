Въезд в «Тоннель любви» в Ривненской области для туристов сделали платным

Отмечается, что плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).

За въезд в туристическую зону отдыха «Тоннель любви» в Ривненской области с 16 июля придется платить.

Как сообщается на сайте Клеванской общины, въезд транспортных средств, пассажировместимостью от 1 до 5 человек, будет стоить 20 грн.

Читайте такжеСначала проверка: Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенген для "безвизовых" граждан

За транспортное средство, пассажировместимостью от 6 до 20 человек, придется заплатить 50 грн, а за транспорт, в котором может разместиться 21 и больше пассажиров – 100 грн.

Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным.

Также отмечается, что плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).