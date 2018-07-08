Въезд в «Тоннель любви» в Ривненской области для туристов сделали платным
16:12, 08 июля 2018Новости туризма
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Отмечается, что плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).
Въезд в «Тоннеля любви» на Ривненщене для туристов сделали платным / фото УНИАН
За въезд в туристическую зону отдыха «Тоннель любви» в Ривненской области с 16 июля придется платить.
Как сообщается на сайте Клеванской общины, въезд транспортных средств, пассажировместимостью от 1 до 5 человек, будет стоить 20 грн.
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За транспортное средство, пассажировместимостью от 6 до 20 человек, придется заплатить 50 грн, а за транспорт, в котором может разместиться 21 и больше пассажиров – 100 грн.
Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным.
Также отмечается, что плату за проезд/проход не будут брать с жителей Клеванской ОТГ и участников АТО (ООС).
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