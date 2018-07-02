Авиакомпания Wizz Air выполнила первые рейсы из Киева в Берлин и Франкфурт

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 989 грн (29,99 евро).

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air выполнила свои первые рейсы из Киева в Берлин (аэропорт «Шенефельд») и Франкфурт-на-Майне в Германии.

Как сообщила пресс-служба компании, перелеты по этим маршрутам выполняются на современном авиалайнере Airbus A320.

Согласно сообщению, стоимость перелета в Берлин и Франкфурт в одну сторону начинается от 989 грн (29,99 евро)

Как отметила и.о. руководителя корпоративных коммуникаций Wizz Air Сорина Ратц, компания верит, что открытие новых рейсов ещё больше простимулирует развитие авиации и туризма, а также будет способствовать укреплению бизнес-отношений между Украиной и Германией.

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Как сообщал УНИАН, Wizz Air в апреле заявлял, что планирует открыть три новых рейса из аэропорта "Киев" им. И. Сикорского во Франкфурт-на-Майне и Берлин (Германия) с 1 июля и в Вену (Австрия) с 28 октября.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 96 самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Персонал компании - около 4000 человек. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером WIZZ и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

С июня 2018 г. украинский рынок обслуживают три самолета A320 с базой в Международном аэропорту «Киев» им. И. Сикорского.