Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все авиарейсы

10:51, 12 июня 2018
Новости туризма
207 0
Wizz Air запустил однодневные скидки на все рейсы / Фото УНИАН

Читайте такжеWizz Air открывает три новых маршрута из Киева

Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, специальное предложение от Wizz Air действует 12 июня с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок осуществления поездки со скидками не ограничен. В то же время акционная цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Отметим, сейчас Wizz Air выполняет рейсы из/до аэропортов Киева, Львова и Харькова до ряда европейских стран.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм писал, куда можно отправиться летом за морем и солнцем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Европа#авиарейс#туризм#Wizz Air#лоукостер#авиабилеты#скидки