Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все авиарейсы

Акция действует при бронировании билетов на самолеты компании 12 июня 2018 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все рейсы авиакомпании при бронировании сегодня, 12 июня 2018 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, специальное предложение от Wizz Air действует 12 июня с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок осуществления поездки со скидками не ограничен. В то же время акционная цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Отметим, сейчас Wizz Air выполняет рейсы из/до аэропортов Киева, Львова и Харькова до ряда европейских стран.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм писал, куда можно отправиться летом за морем и солнцем.