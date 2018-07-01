Застрявших в «Жулянах» туристов пообещали отправить в Египет из аэропорта «Борисполь»

Несколько сотен туристов провели в аэропорту уже более 30 часов.

Туристов, которые должны были вылететь в египетский Шарм-эль-Шейх из аэропорта «Киев» (Жуляны), разместили в гостинице. Туроператор пообещал им, что позже они смогут вылететь из аэропорта «Борисполь».

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Как сообщает «112 Украина», рейсы в «Жулянах» продолжают задерживаться. Через 10 часов находящимся в аэропорту людям вынесли воду и бутерброды. Несколько сотен туристов провели там уже более 30 часов.

Ранее сообщалось, что в Киеве тысячи пассажиров не могли вылететь из аэропорта в путешествие, оформленное туроператором. В аэропорту Киев им. Сикорского ("Жуляны") возникли огромные задержки,

Сообщалось, что самолеты авиакомпании «Браво» не летают. Как утверждает представитель авиакомпании. они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике