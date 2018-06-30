Число застрявших в Тунисе украинцев увеличилось в несколько раз: Омелян сообщил подробности

Задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор задолжал перевозчику более миллиона долларов.

Число украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, достигло 800 человек, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, в ночь на субботу из Туниса был один дополнительный борт, который забрал 120 человек, а в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, из них два будут на Львов и три — на Киев.

При этом Омелян пояснил, что задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов.

"Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало", — подчеркнул министр.

Позже Омелян пригрозил забирать лицензии у авиакомпаний после инцидента с украинцами в Тунисе.

На официальном сайте авиакомпании подтвердили, что из-за невыполнения финансовых обязательств туроператором «Оазис» перед авиакомпанией «Bravo Airways», вынуждены были внести изменения в расписание полетов.

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"Данные изменения крайне негативно повлияли на операционную деятельность авиакомпании в целом, что привело к задержкам ряда авиарейсов по независящим от нас причинам. Авиакомпания «Bravo Airways» приносит извинения за доставленные неудобства и прилагает максимум усилий для восстановления согласованного расписания авиарейсов. Не позднее понедельника, 2 июля, авиакомпания вернется к исполнению расписания полетов в штатном режиме", - сообщили в авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

Утром, 30 июня, сообщалось, что в Киев вернулась часть украинских туристов, которые «застряли» в Тунисе. В МИД Украины отметили, что принимаются меры по возвращению остальных украинцев.