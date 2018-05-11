Собираемся в отпуск: куда отправиться летом за морем и солнцем

Морской отдых в наше время может быть разным – в зависимости от целей, интересов и бюджета. Для кого-то это означает полежать на пляже под шум волн, обзавестись завидным бронзовым загаром и вдоволь поплескаться в морской воде. Кто-то же предпочитает заняться экстримом или же повеселиться на приморских вечеринках. Ну, а кому-то хочется больше уделить времени созерцанию архитектуры и культуры приморских городков. И, тем не менее, каждый может найти для себя тот самый отдых на морском побережье, который нужен именно в данный момент.

Поддерживаем «национального производителя»

Несмотря на ряд проблем в отечественной туристической сфере в плане инфраструктуры, многие украинцы все равно для морского отдыха выбирают побережье Черного и Азовского морей. Для кого-то это дешевле (в первую очередь, с точки зрения транспорта), для кого-то удобнее (особенно для семейного отдыха), а кто-то просто любит отдыхать в своей стране. Конечно, после оккупации Крыма количество мест для морского отдыха в Украине, увы, заметно сократилось. Но все же и сейчас вариантов вполне достаточно.

Одним из самых популярных, безусловно, является вариант с отдыхом в Одессе. Сюда и добраться проще, и инфраструктура лучше развита, и, кроме как полежать на пляже, в городе есть, чем еще заняться. Для заядлых пляжников в Одессе созданы все условия: есть оборудованные пляжи с полным набором услуг для отдыха, достаточно заведений питания и развлечений. Вечером же отдыхающие могут отправиться в рестораны/кафе различной ценовой категории, на дискотеки, концерты или же другие культурные мероприятия, которых в Одессе более чем достаточно.

Ну, и не стоит забывать, что как в самой Одессе, так и области также есть немало исторических или природных достопримечательностей, так что пляжный отдых здесь можно совместить в культурным. Например, посетить Белгород-Днестровскую крепость (также известную как Аккерманская крепость) в 80 км от Одессы, или же национальный природный парк «Тузловские лиманы» в 100 км от Одессы.

При этом Одесса хорошо подойдет как для семейного отдыха с детьми, так как создана приличная инфраструктура, так и для молодежного отдыха с полным набором развлечений.

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Но, разумеется, такая популярность и доступность означает, что в Одессе летом будет настоящий аншлаг. Отсюда - толпы отдыхающих на пляжах, высокие цены и забитые отели/квартиры. А потому, если вы не очень настроены на отдых в шумной и людной атмосфере, от поездки в Одессу в топовый сезон (июль-август) все же лучше отказаться, а отправиться сюда либо в мае, либо в бархатный сезон в сентябре, еще и дешевле будет.

Если же вы ничего не имеете против отдыха в топовый сезон, лучше начинать подыскивать себе места для размещения в Одессе заранее. То же касается и покупки билетов на поезд/автобус/самолет.

Например, на популярных сайтах по бронированию отелей и сейчас можно найти почти 400 предложений по размещению в Одессе от 110 грн за ночь с человека на даты с 1 июня 2018 года. На 1 июля - 1 августа предложений уже меньше – чуть больше 350, и минимальные цены на номера в отелях в этом случае уже будут выше июньских – от 160 грн в аналогичном номере, квартиры обойдутся от 200 грн за сутки. А вот с 1 сентября цены на отдых в Одессе снова идут вниз – самый дешевый номер стоит 85 грн, всего же по городу в наличии уже будут доступны около 550 предложений.

К слову, не стоит забывать, что одной Одессой Одесская область не ограничивается, а потому здесь есть еще несколько мест для отдыха на море летом. Например, в курортном поселке Затока в Белгород-Днестровском районе на топовый сезон сейчас еще доступны около 50 предложений размещения (базы отдыха, отели, квартиры) по цене от 200 грн в сутки. Еще около 5 предложений доступны в Каролино-Бугазе – от 765 грн в сутки с человека. А Черноморске в 30 км от Одессы можно подобрать себе жилье от 150 грн в сутки в топовый сезон.

Для тех же, кто хочет тишины и покоя, больше подойдет отдых в районе Кинбурнской косы, недалеко от Очакова Николаевской области. Здесь до сих пор сохранилась невероятная природа с множеством соленых и пресных озер, где в весенне-летний период обустраиваются на гнездование многочисленные птицы. При этом цивилизация сюда до сих пор еще не добралась в полной мере (кто-то может жаловаться на недостаток комфорта, но, с другой стороны, для природы это даже лучше). Таким биоразнообразием местность обязана своему размещению – ведь, с одной стороны коса омывается водами Черного моря, а с другой – Днепро-Бугским лиманом. В общем, здесь настоящий рай для любителей природы и спокойного отдыха.

Чтобы познать всю прелесть этого прекрасного места, лучше всего останавливаться в районе самой Кинбурнской косы (насколько близко это возможно). Можно либо подыскать себе номер в местных небольших отелях, либо же снять дом/комнату у кого-то из местных жителей в близлежащих поселках. Впрочем, стоить это будет не так уж дешево, учитывая, что предложений не так много. Так, на данный момент в топовый сезон на популярных сайтах по бронированию жилья можно найти лишь около 10 предложений в районе Кинбурнского полуострова. Самый близкий из них находится… в 6,5 км от «стрелки» косы, и обойдется он в 1000 грн с человеа за ночь. А самый дешевый вариант размещения будет стоить 500 грн с человека в сутки, но и находится он в 23-х километрах от «нулевого километра» косы. С другой стороны, на самой косе все равно купаться не рекомендуется, так как тут можно легко утонуть. А потому в районе мест размещения как раз и расположены пляжи для купания.

Важно понимать, что с таким вариантом отдыха есть ряд проблем с коммуникациями – начиная от того, как сюда добраться, и заканчивая стабильностью подачи воды или электричества. А потому, например, с маленькими детьми отдыхать в таких условиях может быть тяжело.

В тоже время, для «закаленных» туристов, особенно если у них есть собственный транспорт, на Кинбурнском полуострове есть возможности для проживания в платном кемпинге. Стоит такой отдых вполне бюджетно, особенно, если взять с собой все необходимое: палатки, спальные мешки, посуду, воду, еду и прочие необходимые вещи. Кроме того, современные кемпинги могут предложить отдыхающим места для подзарядки телефонов, душ и даже питание за дополнительную плату.

Еще один вариант отдохнуть на Черном море в Украине – отправиться в поселок Лазурное в Скадовском районе Херсонской области. Сам поселок хоть и небольшой, но давно считается популярным курортом. На данный момент на топовый сезон еще доступны несколько вариантов для бронирования в самом Лазурном – от 450 грн за сутки с человека, и еще ряд предложений расположены в Железном порту в 17 км от Лазурного – от 200 грн в сутки.

Также на Херсонщине отдохнуть на море можно в Скадовске – город этот заметно больше Лазурного, а потому и вариантов для размещения здесь больше – пансионаты, санатории, турбазы, отели или же проживание у «частников». Если заняться бронированием жилья в Скадовске сейчас – можно будет еще подыскать себе вариант от 250 грн в сутки за ночь, всего же в городе доступны около 15 предложений на топ-сезон.

Если же захочется разнообразить своей пляжный отдых, в 100-130 километрах от черноморского побережья вглубь материка, в той же Херсонской области расположен известный биосферный заповедник Аскания-Нова, третью часть которого (около 11 тысяч гектаров) занимает абсолютно заповедная степная зона, то есть девственная территория, которой никогда не касался плуг. В густых травах асканийской степи можно встретить около полутора тысяч видов животных, птиц, насекомых, пауков, рептилий, ящериц и еще полсотни растений, часть из которых внесены в Красную книгу.

Здесь же, на территории Большого Чапельского пода, в условиях, приближенных к естественным, содержатся дикие копытные животные с разных континентов. Круглый год здесь обитают бизоны, сайгаки, лани, лошади Пржевальского, туркменские куланы, ослы, благородные олени, пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды. А летом сюда еще выпускают несколько видов антилоп, буйволов и зебр. Осенью в центре пода собирается большое количество перелетных птиц: разные виды уток, стаи журавлей, серых гусей, куликов и других.

«Все включено» в Турции или Египте

Уже не первый десяток лет среди украинцев довольно популярным является отдых на курортах Турции (Средиземное, Черное, Эгейское и Мраморное моря) или Египта (Средиземное и Красное моря) по типу «все включено», или же, на западный лад, «all inclusive». В первую очередь, благодаря сравнительной доступности в плане цены и большому количеству предложений. Ведь за сравнительно приятную цену здесь можно остановиться в отельном комплексе с питанием «полный пансион», неограниченным доступом к напиткам, бассейнами на территории, всевозможными СПА-процедурами и даже собственными пляжами.

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Например, цены на туры в Турцию на начало июня 2018 года стартуют от 8500 грн за одного человека (7 ночей в 3-звездочном отеле, перелет, питание «все включено»). Аналогичные туры на двоих будут заметно выгоднее – от 12500 грн.

Семидневный отдых на курортах Египта с перелетом и полным питанием обойдется в сумму от 9000 грн для одного путешественника, а за двоих нужно будет заплатить около 17000 грн.

В данном случае, безусловно, дешевле будет обратиться за помощью к турагентствам, у которых уже давно налажены контракты с местными заведениями размещениями по выгодным тарифам. Тогда как самому себе организовать поездку сюда будет значительно дороже. Да и с безопасностью, в случае с поездкой от туроператора, будет получше, учитывая, что как в Египте, так и Турции ситуация порой бывает нестабильной. Единственное, что покупать туры в Турцию или Египет стоит у проверенных временем и опытом туристических компаний, а не хвататься за первые попавшиеся, пусть и очень заманчивые предложения.

Как в Египте, так и Турции туристы имеют множество вариантов для культурного досуга. В случае с Египтом это, в первую очередь, пирамиды, верблюды и поездки на джипах или квадроциклах по пустыне. В Турции это памятники архитектуры, в том числе времен Османской империи, и знаменитые турецкие базарчики.

Однако стоит понимать, что, приехав в популярные египетские или турецкие отели-курорты, вполне вероятно, вы можете оказаться в окружении своих соотечественников и отдыхающих из соседних стран постсоветского пространства. Так что дух заграницы в таком случае особо прочувствовать не удастся.

Летний отдых на море в Европе

Любители европейского отдыха также имеют немало вариантов для поездок летом на море, главным образом, на Средиземноморском, Адриатическом и Черноморском побережьях. При этом, в данном случае, можно остановиться как в крупных городах с невероятно богатой историей, архитектурой и ночной жизнью, так и небольших уединенных городках для более спокойного отдыха. И, естественно, учитывая размах европейского морского побережья, можно выбрать еще и место отдыха в зависимости от географических предпочтений: романтическая Франция, темпераментная Италия, зажигательная Испания, древняя Греция, крохотные, но богатые Монако или Мальта, а также Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Албания, Болгария, Румыния, Грузия… А еще Португалия с выходом к Атлантическому океану. К счастью, с появлением безвиза с ЕС все эти места стали для нас несколько доступнее.

В случае с отдыхом в Европе заметным плюсом являются большие транспортные возможности, по сравнению с той же Азией или Африкой. Ведь, в данном случае, добраться можно не только на самолете, но и на автобусе или поезде, что часто бывает дешевле, учитывая, что пока лоукостеры из Украины не очень активно летают на европейские морские курорты.

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Например, тот же Wizz Air на данный момент летает только в Ларнаку (Кипр) и Лиссабон (Португалия). Но и в данном случае билеты на июнь 2018 года уже продаются в Ларнаку в пределах 5000 грн в один конец, а более дешевые - от 1300 грн доступны только на некоторые рейсы, начиная с июля. В случае с Лиссабоном ситуация даже хуже – там самые дешевые билеты, на данный момент, можно найти лишь на середину июля по 3350 грн, тогда как июнь и август будут значительно дороже – по 6000-7000 грн в одну сторону.

Впрочем, здесь у туристов есть возможность выкрутиться, долетев лоукостером до той же Польши или Венгрии. Например, в Катовице из Киева легко можно найти билеты за 800-1500 грн на некоторые июньские-июльские даты, а оттуда уже отправиться на европейские курорты бюджетными авиалиниями (которых в Европе более, чем достаточно), на автобусе или поезде.

В то же время, автобусом из Украины, например, в Болгарию можно доехать за 800-1300 грн, в Хорватию – за 2400 грн. Однако стоит учесть, что и в дороге придется провести довольно много времени – в случае с Болгарией это сутки, с Хорватией – полтора суток, а в Италию и вовсе ехать почти двое суток. Так что для тех, кто путешествует с детьми или имеет проблемы со здоровьем, такой вариант явно не подойдет.

До Европы из Украины можно еще попробовать доехать на поезде. В среднем, ночные поезда обойдутся в 1500-2500 грн, в дороге тоже придется провести много времени, но хотя бы ехать будет комфортнее, чем автобусом.

Что же касается наличия мест размещения – сейчас уже забронированы около 70-80% отелей, хостелов и апартаментов на популярных европейских курортах, а потому стоит поторопиться, чтобы успеть себе что-то подыскать. Самые дешевые места размещения в Италии или Испании можно найти и за 600-700 грн с человека за ночь. Однако, в данном случае, стоит понимать, что до пляжа добираться может быть далековато, и потому, для начала, нужно для себя определить, готовы ли вы к тому, чтобы каждый день проводить в дороге до моря какое-то время.

При этом, организовать себе летний отдых на море в Европе можно запросто и самостоятельно, и через турагентства. По цене это выйдет приблизительно одинаково. Но в случае с организацией отдыха через посредника, за вас все оформят и будут с вами на связи во время поездки, что для начинающих путешествующих или слишком занятых людей, безусловно, очень удобно. С другой стороны, те, кто планируют свой отдых самостоятельно, имеют большую свободу выбора – как географически, так и в плане досуга.

Если говорить о других расходах, с которыми туристы столкнутся летом в Европе, стоит понимать, что цены на все здесь существенно выше украинских – самый простенький перекус с кофе или же прохладительным напитком обойдется в сумму в пределах 10 евро. Транспортные услуги, развлечения и культурная программа тоже будут стоить недешево. А потому семейный отдых в Европе бюджетным точно назвать нельзя, даже если удастся найти относительно недорогое жилье и трансфер.

Неевропейское Средиземноморье

Средиземноморье - это не только Европа, но еще Азия и Африка, а потому, желающие отдохнуть на берегу Средиземного моря, но не в Европе, могут отправиться уже самостоятельно в те же Турцию или Египет, а также на Кипр, в Израиль, Ливан, Тунис, Алжир или Марокко.

Однако, в данном случае, важно понимать, что добираться туда придется на самолете, а это недешево. И если, например, билеты МАУ в Тель-Авив (Израиль) из Киева можно еще найти на июнь за цену от 5000-6000 грн за человека в обе стороны, то до Алжира или Марокко самые дешевые перелеты с не самыми удобными пересадками будут стоить от 10000 грн в обе стороны. А за более удобные маршруты придется выложить под 20000 грн. Тунис обойдется еще дороже.

При этом, если в случае с Марокко удастся неплохо сэкономить на проживании и общих расходах в стране – например, самые простенькие номера в Марракеше можно подыскать и за 300 грн, то, в случае с Алжиром или Тунисом, цены на проживание будут практически на уровне европейских. В Израиле же, не очень далеко от моря, еще можно найти на июнь-июль номера и за цену около 1000 грн. Однако в этой стране довольно высокие цены абсолютно на все, а потому на бюджетный отдых в Израиле рассчитывать не стоит.

Впрочем, можно попробовать подыскать себе туры от турагентств, что довольно серьезно упростит вам организационную часть поездки. Ведь в отдаленные места не особо опытным путешественникам все же лучше отправляться с посторонней помощью. К тому же, порой такие поездки еще и дешевле обойдутся (и с безопасностью надежнее.) Например, на середину июня можно найти семидневные туры на курорты Туниса от 13000 грн с перелетом и питанием на одного человека, за 23000 грн – на двоих. Курорты Марокко обойдутся дороже – от 18000 грн с перелетом и без питания, около 33000 грн – за двоих.

Экзотический отдых на далеких островах

В последнее время многих украинцев привлекает экзотический отдых на далеких островах – в Таиланде, на Филиппинах, Мальдивах, Сейшелах, Канарах, Бали, Гоа в Индии… И не удивительно, ведь здесь можно увидеть природу, такую непохожую на родные края. Солнце, пальмы, океан и диковинные животные и растения – все это идеально подходит, чтобы отключиться от проблем, накопившихся за год.

При этом, как и в случае с Египтом, Турцией или Тунисом, в данном случае лучше оставить организацию отдыха туристическим компаниям. Они сделают это быстрее, дешевле и безопаснее.

Так, сейчас еще можно подыскать туры на лето в Таиланд от 16000 грн за 7 ночей с перелетом и завтраком в отеле за одного человека, от 30000 грн за двоих. Недельный отдых на индийском острове Гоа в простеньком отеле с перелетом и завтраком обойдется, минимум, в 25000 грн с человека. А вот экзотические Мальдивы будут стоить уже значительно дороже, минимум, 36000 грн за 7 ночей с перелетом и питанием только завтрак или завтрак+ужин за одного человека.

С другой стороны, практически во всех этих странах довольно низкие цены на еду, одежду и прочие ежедневные расходы. Не зря же многие наши соотечественники в последние годы облюбовали тот же Таиланд как место проживания в зимний период. Разумеется, в самых «горячих» туристических точках цены будут несколько выше, особенно на туристические услуги, но все равно заметно ниже европейских.

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Как видим, вариантов летнего отдыха для тех, кто предпочитает проводить отпуск на море – очень много, и мы успели охватить лишь часть из них. Есть еще Северная и Южная Америки, Австралия и Океания… Разумеется, идеального ценового варианта не существует – где-то мы теряем на транспортных расходах, где-то на стоимости проживания, а где-то на расходах на питание и развлечения. А потому, при выборе места для отдыха мы бы все же посоветовали ориентироваться, в первую очередь, как на бюджет, так и на комфорт. Ведь вы едете отдыхать, а потому портить себе отпуск бытовыми моментами совершенно не стоит. В этой связи, важно понимать, что, например, самые дешевые места размещения в морских городах находятся дальше от облагороженных пляжей, а потому явно подходят не всем – кому-то будет лень каждый день далеко добираться, а туристам с детьми это будет просто неудобно. При этом, на самых популярных морских курортах неизбежно большое количество шумных отдыхающих, тогда как в более уединенных туристических местах могут быть проблемы с инфраструктурой. Поэтому, постарайтесь определить для себя, что именно является для вас самым приоритетным во время отпуска на море, и уже отталкиваясь от этого, выбирайте для себя самый подходящий вариант.

И еще один важный совет – по возможности всегда старайтесь планировать свой летний отдых заранее. В первую очередь, это сэкономит вам деньги. Ведь лето – это традиционно «горячая пора», когда большинство людей отправляются в отпуск: в школах и университетах каникулы, у многих на работе относительное затишье, да и погода располагает. А потому, слишком поздно взявшись за организацию своего морского отдыха, можно либо попасть только на дорогие или не самые качественные предложения, либо и вовсе остаться без отпуска.

Удачного вам планирования летнего отдыха!

Марина Григоренко