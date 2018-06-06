Журналисты показали, как украинцы отдыхают на курорте за несколько сотен метров от оккупантов (видео)

Поселок Стрелковое на Херсонщине, несмотря на близость сторон, сейчас живет туризмом и рыбалкой.

Несмотря на близость к расположению российского оккупационного контингента, отдыхающие едут на опасные курорты.

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Как говорится в сюжете программы «Спецкор» на телеканале 2+2, база отдыха "Валок" в селе Стрелковое на Херсонщине из-за войны оказалась в серой зоне. С обеих сторон стоят пограничные вышки и укрепрайоны украинских и российских войск. Несмотря на это, на базе отдыха есть люди, которые едут сюда отдыхать и работать.

Пускают на базу отдыха «Валок» только по специальным спискам, которые составляются совместно с пограничниками и СБУ.

Украинская разведка фиксирует наличие на той стороне не только пограничников ФСБ, но и ротацию десантных подразделений и тяжелую механизированную технику. Там расположен целый военный городок, осуществляют ротацию – дважды в месяц. Между сторонами – около 200 метров.

Стрелковое, несмотря на близость сторон, сейчас живет туризмом и рыбалкой.