Украинские туристы, не вылетевшие из Египта с 27 апреля, возвращаются в Украину

Ситуация находится на контроле внешнеполитического ведомства.

Украинские туристы, которые не могли вылететь из Египта с 27 апреля, возвращаются на Родину.

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Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в "Tвиттере".

«Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле Министерства иностранных дел», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля сотни украинских туристов не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Египте из-за того, что сломался самолет. Туроператор заказал самолет у египетской авиакомпании Egypt Air, но, как стало известно, львовский аэропорт не был готов принять этот самолет, поэтому возник вопрос заказ самолета из Украины. Позже туристов разместили в гостинице. Часть отдыхающих отправили во Львов вечером 28 апреля.