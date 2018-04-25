На Майорке запретят сдавать квартиры туристам

Местные жители недовольны растущими из-за туризма ценами.

Испанский курортный город Пальма на острове Майорка с июня запретит владельцам квартир сдавать жилье в аренду туристам. Это первое подобное решение местных властей в Испании.

Как передает Би-би-си, по данным испанской газеты El País, из 11 тыс. квартир, сдаваемых в аренду туристам в Пальме, лишь у 645 есть на это необходимая лицензия. Местное население недовольно растущими из-за туризма ценами. Сообщается, что с 2013 года арендная плата в Пальме выросла на 40%.

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В 2017 году в Пальме запретили рекламу нелицензированных квартир. Нарушение этого правила грозило большими штрафами. В Барселоне также ввели аналогичные ограничения.

Президент федерации сообществ жителей Пальмы Хоан Фортеса приветствовал решение местных властей, принятию которого предшествовала петиция с 6 тыс. подписей, сообщает газета Diario de Mallorca.

Противники этого решения заявляют, что оно скажется на доходах многих семей горожан.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Пальмы на летний сезон решили ограничить продажу алкоголя.

В прошлом году Испания поставила рекорд по числу туристов - ее посетили 82 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользовались Каталония и Балеарские острова.