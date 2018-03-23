Ryanair зашел в Украину: куда можно будет полететь и сколько это будет стоить (видео)

17:04, 23 марта 2018
Общество
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Компания объявила, что будет летать из Киева и Львова. Минимальная заявленная цена билета в одну сторону – 10 евро.

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Первые полеты самолетов Ryanair ожидаются в октябре.

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