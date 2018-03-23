Ryanair зашел в Украину: куда можно будет полететь и сколько это будет стоить (видео)

Крупнейший лоукост-перевозчик Европы Ryanair таки пришел в Украину.

23 марта аэропорт «Борисполь» и Ryanair подписали официальный контракт о сотрудничестве. После первой неудачной попытки захода Ryanair в Украину его второе «пришествие» оказалось успешным.

Компания объявила, что будет летать из Киева и Львова. Минимальная заявленная цена билета в одну сторону – 10 евро.

Читайте такжеОт 10 до 46 евро: стали известны цены на рейсы Ryanair из Киева и Львова

Первые полеты самолетов Ryanair ожидаются в октябре.