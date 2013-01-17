Пока что тенденция пугающая. Если в ближайшее время не будут приняты меры, такое особенное место на планете, как Мертвое море, исчезнет. По словам водных властей Израиля, уровень воды в водоеме в прошлом году упал на 138 см, и это очень серьезный показатель, потому что с 1998 года море мелело в среднем на 98 см в год. По прогнозам ученых, к 2050 году уровень воды в самом низком и соленом водоеме в мире может упасть еще на треть. А море – исчезнуть совсем.

