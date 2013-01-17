За один только XX век Венеция ушла под воду на 23 сантиметра. Причиной тому стали изменения климата, а также промышленные предприятия, которые производили массовый забор воды из артезианских скважин, что привело к понижению водоустойчивого слоя земли и, соответственно, проседанию грунта под городом. Усугубляет ситуацию и давление, которое оказывают массивные дворцы, соборы и колокольни на землю. В довольно плачевном состоянии находятся также и сваи, на которых стоит город. Хоть они и сделаны из лиственницы, которая практически не гниет в воде, дерево есть дерево, и долговечным этот материал не назовешь.