10 красивейших мест планеты, которые исчезнут первыми
из-за глобального потепления
10 красивейших мест, которые исчезнут первыми
Из-за изменений климата и влияния человека
Глобальное потепление необратимо меняет климат планеты: ледники тают, повышается уровень Мирового океана, вода становится теплее — в XXI веке Землю ждут критические изменения. Представляем список мест, которые могут стать неузнаваемыми или исчезнуть уже в ближайшие десятилетия. Так что отправляйтесь в путешествие, пока там еще есть что увидеть.
1
Венеция, Италия
Ежегодно Венеция опускается под воду на 4 миллиметра, и местные привыкли, что город затапливает. Наводнения случаются, когда вода поднимается выше 109 см. По прогнозам ученых, через несколько десятков лет Венеция может быть полностью затоплена из-за быстрого увеличения уровня Средиземного моря.

В прошлом тысячелетии уровень Средиземного моря поднялся на 30 сантиметров, тогда как в следующем столетии, как ожидается, увеличится втрое. Такие изменения связаны с увеличением объема углекислого газа в атмосфере.
«Acqua alta» на итальянском языке означает «высокая вода». Эту фразу венецианцы используют для описания приливов, затапливающих город. В прошлом столетии частота acqua alta составляла менее 10 раз в год, сегодня это случается уже до 60 раз в год. Если уровень моря продолжит расти на 30–90 см в год по всему миру, Венеция будет переживать наводнения 30–250 раз в году.
Кроме того, изменилась не только частота наводнений, но и их сила. Судите сами - максимальный уровень поднятия воды в Венеции во время наводнения 1966 года составил 91 сантиметр, а уже в 2009 году некоторые части Венеции ушли под воду на 121 сантиметр. Во время таких потопов уровень воды в городе стоит почти по пояс взрослого человека.
Еще больше Венецию затопило 29 октября 2018 года. 70% города оказались под водой, высота стояния которой поднялась до отметки 149 сантиметров над уровнем моря. Синоптики предсказывают, что это еще не все. В ближайшее время уровень воды на улицах итальянского города может подняться до 160 сантиметров.
За один только XX век Венеция ушла под воду на 23 сантиметра. Причиной тому стали изменения климата, а также промышленные предприятия, которые производили массовый забор воды из артезианских скважин, что привело к понижению водоустойчивого слоя земли и, соответственно, проседанию грунта под городом. Усугубляет ситуацию и давление, которое оказывают массивные дворцы, соборы и колокольни на землю. В довольно плачевном состоянии находятся также и сваи, на которых стоит город. Хоть они и сделаны из лиственницы, которая практически не гниет в воде, дерево есть дерево, и долговечным этот материал не назовешь.
Если не будут найдены совершенно новые методы решения многочисленных проблем Венеции, уже в середине этого века мы сможем вспоминать о жемчужине Италии лишь по фотографиям. Некоторые ученые предрекают, что Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году.
2
Мертвое море
Это может прозвучать странно, но Мертвое море умирает. Граничащее с Западным берегом реки Иордан, Израилем и Иорданией, оно высыхает на протяжении последнего столетия. Низшая точка Земли становится все ниже. Каждый год уровень воды в Мертвом море падает на 1 метр, так что к 2050 оно может высохнуть полностью.
Мертвое море образовалось около 18 тысяч лет тому назад и раньше было частью значительно большего водного пространства, доходившего до Галилейского моря. Оно питается реками и потоками с окружающих гор, но теряет много воды. Из-за обильного испарения море на 33% состоит из соли, что делает его самым безопасным для плавания. Даже говорят, что в Мертвом море невозможно утонуть.
Мертвое море — это уникальная экосистема и чувствительный барометр состояния окружающей среды. Главная причина его высыхания в том, что воду из впадающей в него реки Иордан и других притоков используют для нужд соседних государств, орошения полей и промышленной разработки минералов. Таким образом, море не успевает наполняться и сокращается в размерах.
По мере того, как уровень воды снижается, ее плотность и процентное содержание соли возрастают. И рано или поздно наступит момент, когда масштабы испарения будут превышать объем поступающей в Мертвое море воды.
Испарение Мертвого моря, 1972-2011 годы
Масштабы падения уровня воды в Мертвом море поражают. Во время Первой мировой войны британские инженеры нацарапали на скале свои инициалы, чтобы отметить уровень воды. Век спустя эти царапины — высоко на высушенной скале. Чтобы добраться оттуда к морю, нужно спуститься вниз по скалам, пересечь оживленную магистраль, продраться через заросли болотных растений и перебраться через илистую отмель. В общей сложности — два километра.
В нескольких километрах от Мертвого моря, в туристическом комплексе "Эйн-Геди" отступление воды создало проблему. Когда в конце 1980-х годов тут строили главное здание — с рестораном, душевыми и сувенирным магазином, — волны ударялись о его стены. Сейчас заведению пришлось организовать специальный "поезд": трактор тянет за собой вагончики до самого пляжа,
а это еще около 3-4 км.
Из-за высыхания Мертвого моря образуются карстовые воронки. Они появляются на месте отступающей воды, где остаются подземные соляные залежи. Эти места обрушиваются в огромные расселины, либо вымываются подземными водами. Некоторые из кратеров просто гигантские – примерно 100 м в диаметре и глубиной 50 м. Всего у берегов Мертвого моря сейчас насчитывается свыше 5500 таких воронок, в то время как еще 40 лет назад не было ни одной.
Для местных жителей карстовые воронки вдоль побережья Мертвого моря создают много проблем. Они разрастаются, поглощая дороги, линии электропередач и пляжи. Опасность, создаваемая воронками, привела к тому, что были закрыты целые районы. Складывается ощущение, что таким образом море мстит человечеству за свою надвигающуюся гибель.
Пока что тенденция пугающая. Если в ближайшее время не будут приняты меры, такое особенное место на планете, как Мертвое море, исчезнет. По словам водных властей Израиля, уровень воды в водоеме в прошлом году упал на 138 см, и это очень серьезный показатель, потому что с 1998 года море мелело в среднем на 98 см в год. По прогнозам ученых, к 2050 году уровень воды в самом низком и соленом водоеме в мире может упасть еще на треть. А море – исчезнуть совсем.
3
Леса Амазонки
Тропические леса в бассейне Амазонки — «легкие» планеты — помимо массовой вырубки для сельского хозяйства и добычи сырья, страдают от климатических изменений. Исследователи утверждают, что региону грозит засуха. Леса Амазонки регулируют климат, без них эффект глобального потепления умножится. Повышение температуры в регионе на 2-3 градуса к 2050 году может превратить до 60% территории в саванну.
Вода, выпущенная растениями в атмосферу, через испарения поступает в океаны и реки, тем самым влияя на мировой климат и циркуляцию океанских течений. Это работает, как механизм обратной связи, поскольку данный процесс также поддерживает региональный климат, от которого и зависит Амазонка.
Исследователи из Калифорнийского университета предположили, что увеличение парниковых газов, а также увеличение влажности на лесных территориях Африки и Индонезии может привести к высыханию тропических лесов Амазонки.

Ученые считают, что реакция тропических лесов Амазонии может быть связана с изменением количества осадков. А это, в свою очередь, связано с избытком углекислого газа. Таким образом, потоки влаги и ветра со стороны океана изменяются в связи с сокращением количества воды.
По данным исследователей, к концу 21 века среднее количество осадков в бассейне Амазонки сократится на 1 миллиметр в день. На первый взгляд, такие погодные изменения незначительны, но они сильно повлияют на микроклимат тропиков. Деревья, наиболее чувствительные к таким изменениям, начнут исчезать. А с ними и животные, которые не успеют приспособиться к новым условиям жизни.
Но самый непоправимый урон лесам Амазонии наносит катастрофическое сокращение площади лесов. Это и вырубка гигантских территорий, и сжигание деревьев в промышленных целях. Многие территории, оставшиеся без деревьев, становятся пустыней. Утрата деревьев приводит к вымыванию осадками тонкого плодородного слоя почвы. После вырубки или выжигания лесов в воздух поступает углерод, скапливающийся в почве под деревьями. Это вносит примерно четвертую часть в процесс создания парникового эффекта на Земле.
Всего лишь 50 лет назад тропические леса составляли 15% поверхности Земли. Сегодня их площадь сократилась до 6%. В комплексе с вредом от изменения климата деятельность человека может привести к исчезновению самых больших тропических лесов на планете. По подсчетам климатологов, к 2030 году мы потеряем 90% из них.
4
Мумбай, Индия
Мумбай, самый густонаселенный район Индии, медленно уходит под воду. Часть города находится под угрозой затопления, так как опустилась ниже уровня моря. Опасность только возрастает: уровень воды в среднем поднимается на 3 миллиметра в год, а это вдвое быстрее, чем в прошлом столетии.
Если средняя температура на планете поднимется всего на 1–3 °C, уже такое потепление может иметь разрушительные последствия для окружающей среды и человеческого общества. При потеплении среднего уровня (1–3 °C) может произойти разрушение целых экосистем, утрата крупных массивов пахотных земель и оскудение источников пресной воды, которыми пользуются миллионы людей. В первую очередь, это приведет к крупномасштабным бедствиям и нестабильности.
Карта глобального потепления. Изменение средней температуры
Затопление таких мегаполисов, как Мумбай, вызовет массовое переселение «климатических беженцев». Уже сегодня можно наблюдать, что ждет индийский город в ближайшем будущем. Мегаполис, который стоит на воде, не справляется с наводнениями. Последнее было в июне 2018 года.
Большое количество застоявшихся осадков повлияло на воздушное, железнодорожное и автомобильное движение в городе. На автодорогах образовались многочисленные пробки. Школы и колледжи в качестве меры предосторожности были закрыты. В одном из районов из-за наводнения обрушилась стена здания, которая повредила 15 автомобилей.
Мумбай состоит из семи регионов. Большая их часть была разрушена стихийным бедствием еще в XIX веке. Тогда же их и восстановили, но в некоторых местах не очень качественно. Шли годы, город обрастал новыми районами, и исправить ситуацию уже не казалось возможным. И сегодня некоторые прибрежные районы города, расположенные на рекультивированой земле, считаются аварийными.
Даже незначительное изменение уровня Мирового океана и изменения погодных условий уже в ближайшем будущем приведут к катастрофе. Ученые прогнозируют увеличение природных катаклизмов на 46% к концу этого столетия. Это значит, что ураганы, тайфуны и наводнения будут накрывать Мумбай в десятки раз чаще и сильнее, чем сейчас. Город просто не сумеет восстановиться от последствий. Однажды это может привести к тому, что стихия проглотит Мумбай окончательно.
5
Большой Барьерный риф
Большой Барьерный риф — самая большая живая структура на планете с тысячами уникальных видов морских животных, рыб и кораллов. Дноуглубительные работы и глобальное потепление обесцвечивают и губят рифы. В результате повышения температуры воды кораллы вытесняют из себя симбиотические организмы, теряют цвет и разрушаются. Согласно мнению экспертов, некоторые части этой системы уже невозможно спасти: до 83% кораллов северной части рифа умирают или уже мертвы.
Недавно журнал Outside Magazine опубликовал «некролог» для Большого Барьерного рифа, объявив его погибшим в возрасте 25 миллионов лет. Это преувеличение, но лишь отчасти. Барьерный риф сейчас находится на последнем издыхании. За последние 30 лет уникальная система осталась без половины своего кораллового массива. Риф начал терять кораллы с 1985 года, когда произошли глобальные изменения в климате. В последние годы ситуация ухудшилась, и гибель кораллов начала прогрессировать. Большой Барьерный риф уже навсегда потерял 50% кораллов, а 47% рифа находится на грани разрушения.
Самой "проблемной" является полоса 700 км в северной части рифа. Только за 2016 год там погибло 70% кораллов. В центральной и южной части рифа потери значительно меньше — 6% и 1% соответственно.
Если сейчас ничего не предпринимать, то к 2022 году Барьерный риф сохранит лишь несколько процентов от общей массы. Экологи из Университета Квинсленда (Австралия) заявили, что всего 3% рифов в составе Большого Барьерного рифа находятся в полной сохранности, остальные же сильно разрушены, и их будет непросто восстановить для полноценного развития кораллов.
Таким образом, уникальное место возрастом 25 миллионов лет, для создания которого природе понадобилось 8000 лет, совсем скоро может исчезнуть. Если изменение климата удастся повернуть вспять, то кораллы восстановятся сами. Но если же процесс не остановить, их может не стать уже через 20-30 лет. Поэтому у искушенных туристов остался практически последний шанс посетить Большой Барьерный риф и насладиться его угасающей красотой.
6
Ледники Патагонии, Аргентина
Одно из красивейших мест на планете, Патагония в Южной Америке, может претерпеть кардинальные перемены в результате изменения климата. Большинство из 50 ледников Патагонии исчезают из-за повышения температуры и снижения количества осадков. А это плохие новости для людей и животных, поскольку Южный Патагонский ледяной покров является третьим по величине резервуаром пресной воды в мире.
В Южной Америке находятся два огромных ледниковых поля — Северное Патагонское площадью 4000 кв.км и Южное, которое занимает площадь 13 000 кв.км. По подсчетам ученых, с 1995 по 2000 год из-за таяния Патагонских ледников уровень моря повысился на 0,105 ± 0,011 мм/год.
Ледник Неф — один из самых больших в Патагонии, который питает крупнейшую чилийскую реку — Рио-Бейкер. В 1945 году из-за таяния ледника начало формироваться озеро. К 1987 году его длина составляла менее 1 км. С 1987 по 2015 годы ледник уступил озеру уже 1,8 км. В настоящее время водоем, созданный в результате таяния ледника Неф, имеет длину около 5,4 километров и глубину 125 метров.
Сокращение площади ледника Неф, Патагония, по состоянию на 1987 и 2015 годы
Красные и желтые стрелки указывают на уменьшение площади ледника Неф на 1,8 км. В связи с его таянием на месте красных точек на левой картинке появилось целое озеро (в правом нижнем углу снимка). Фиолетовые стрелки указывают на уровень воды, который изменился в связи с истощением ледников.
Сегодня будущее ледового поля Патагонии зависит не столько от жизнедеятельности людей, сколько от изменения климата. Из 50 ледников Южного Патагонского ледового поля 46 уже тают и отступают со своего привычного места, и лишь один остается стабильным.
И хоть эта земля не исчезнет полностью, ее ландшафт вскоре может быть изменен до неузнаваемости. Если глобальное потепление будет прогрессировать, Патагонские ледники канут в Лету, что отразится на жизни всей планеты.
7
Великая Китайская стена
Огромное сооружение, созданное человеком и простоявшее более двух тысяч лет, может быть разрушено из-за глобального потепления. По данным ученых, из-за температурных перепадов и естественной эрозии Великая Китайская стена уже разрушилась на 2/3, а через 20 лет и вовсе может превратиться в руины.
Оказывается, туристам обычно показывают один из участков Великой стены, расположенный в 60 км к северо-западу от Пекина. Это район горы Бадалин, где протяжность стены составляет 50 км. Та часть Великой Китайской находится в прекрасном состоянии, что и не удивительно – реконструкция на этом участке была проведена в 50-х годах XX века. Фактически стена была построена заново, хотя утверждается, что на старых фундаментах.

На этом, пожалуй, и все. Никаких других цельных остатков от существовавших тысяч километров Великой стены больше нет.
Некоторые участки Великой китайской стены поглотила природа
Большая часть стены сильно обветшала, разрушилась и требует немедленного ремонта. При подробном исследовании архитектурного памятника специалисты пришли к выводу, что ремонт необходим для 89,5% протяженности Великой китайской стены. Наиболее быстро разрушается расположенный в провинции Ганьсу 60-километровый участок, построенный между 206 и 220 годами нашей эры в эпоху правления династии Хань.
Ученые объясняют быстрое разрушение этого участка тем, что здесь при возведении стены использовалось больше песка, чем кирпича и камня. Конструкция постоянно подвергается эрозии и песчаным бурям, которые за последние десятилетия участились в 10 раз. Причиной возникновения песчаных бурь, в свою очередь, является резкое ухудшение экологической обстановки, к которой привело активное земледелие, истощившее подземные воды и другие виды деятельности человека.
Неприглядные остатки Стены находятся в Цзяюйгуань — городском округе в провинции Ганьсу
Именно из-за деятельности человека и глобального потепления, которое меняет климат на территории, где располагается стена, со временем сооружение становится все более хрупким и рискует превратиться в пыль. За последние 20 лет только в провинции Ганьсу исчезло более 40 километров участка. Высота стены местами сократилась с пяти метров до двух, полностью разрушены квадратные сторожевые башни. Схожие процессы проходят и в других частях Китайской стены.
Участок Стены к западу от округа Иньчуань
История Великой Китайской стены насчитывает более двух тысяч лет. Первые ее участки были построены в III веке до нашей эры во времена правления династии Цинь для защиты от кочевников, населявших степи к северу от Китая. Своей максимальной протяженности стена достигла в период правления династии Мин (XIV-XVII века).
Но, не смотря на такую богатую историю, величественное сооружение человечества может стать лишь воспоминанием уже совсем скоро. Британские специалисты по охране исторических памятников, приглашенные китайской стороной для изучения состояния Великой китайской стены, пришли к неутешительному выводу — уникальный памятник архитектуры может исчезнуть к 2030 году.
8
Мальдивы
Мальдивы — маленькая островная страна, расположенная в Индийском океане. Это самое низко расположенное государство. Средняя высота островов составляет всего полтора метра от уровня моря. Страну и ее 400 000 жителей ждет не слишком радужное будущее — вскоре это место может быть смыто растущим уровнем Мирового океана. По данным специалистов ООН, Мальдивы станут одной из первых стран, чье население окажется климатическими беженцами.
Если глобальное потепление не остановить, Мальдивские острова будут затоплены. В 2008 году президент государства Мухаммед Нашид уже объявил о приобретении земли в других странах, в частности, в Индии, для расселения граждан, которые были вынуждены покинуть родные места, затопленные океаном. В 2009 году, чтобы подчеркнуть наступающую опасность, он провел заседание правительства под водой.
Уже сегодня 40 000 граждан страны эвакуированы с самых уязвимых островов. По прогнозам, к концу этого века уровень Мирового океана поднимется на 18 см, а это значит — быстрее чем через 80 лет страна, состоящая из 1190 островов, уйдет под воду.
9
Эверглейдс, Флорида, США
Подъем уровня моря, потепление океана, проникновение соленой воды в пресную угрожают сегодня национальному парку Эверглейдс. А ведь это уникальная экосистема, которая находится в штате Флорида и является природным регионом тропических болот. Местность обеспечивает среду обитания многочисленным видам флоры и фауны, включая чрезвычайно редкий вид флоридской пумы.
Эверглейдс стал первым национальным парком США, учрежденным не из-за его исторического значения или красоты природы, а из-за разнообразия растительности и животного мира. Эверглейдская экосистема важна как среда обитания многих уникальных видов микроорганизмов, растений и животных, которые развивались на протяжении тысяч лет. Этот парк также является единственной субтропической пустыней Северной Америки.
Эверглейдс является домом для поразительного множества дикой природы, от аллигаторов до лысых орлов и черных медведей. В парке насчитывается 36 видов животных, находящихся на грани вымирания, среди них американский аллигатор, флоридская пантера, вест-индский ламантин. Здесь обитает 300 видов птиц, 7 из которых находятся под угрозой исчезновения.
К сожалению, поднятие уровня воды, нагревание океана уже уничтожили более половины этой уникальной и хрупкой экосистемы. Если в ближайшие несколько лет не будут предприняты меры, парку Эверглейдс грозит исчезновение. А вместе с ним — и всем редким представителям флоры и фауны, которые его населяют.
10
Озеро Чад
Озеро Чад когда-то было гигантским — шестым по величине в мире. Сейчас водоем, расположенный на краю пустыни Сахара, является одним из многочисленных крупных озер, которые могут вскоре пересохнуть. За последние 40 лет этот источник воды для людей, живущих в окружающих его странах, потерял почти 95% своего изначального объема. Чрезмерное использование вод Чада местным населением, изменения в сезонности дождей и бесконтрольная вырубка леса являются главными причинами того, почему это когда-то огромное озеро может исчезнуть с лица Земли.
Начиная с 1960-х годов, озеро Чад, которое имело площадь 22 000 квадратных километров, начало сокращаться. К 1970-м годам оно разделилось на две части. К 1980-м годам площадь озера сократилась до 300 квадратных километров. В этот момент его северная часть полностью высохла. В 1990-х годах обильным дождям удалось снова наполнить водоем.

На карте, приведенной ниже, можно увидеть судьбу озера Чад, исчезновение его северной части и ее «возвращение».
Тенденция высыхания озера Чад с 1973 по 2013 год
Вот как выглядело озеро Чад с иллюминатора экипажа «Аполлона-7»
в октябре 1968 года.
Тогда как на фотографии, сделанной с Международной космической станции в 2013 году, видно, насколько озеро измельчало. Водная гладь снимке освещена солнечным светом. Вокруг водоема и на северо-запад есть рябь, указывающая на песчаные дюны, — места, где когда-то была вода.
Фото озера Чад с МКС, 2013 год
Озеро Чад, 2017 год
Недавние исследования показывают, что если бы не изъятие воды для орошения и других видов использования — около 30 миллионов человек полагаются на влагу из Чада для своего существования — северные и южные части фактически слились бы в 1999 году. Но с середины 1990-х годов засуха вернулась, поглощая воду на севере. Сейчас остатки озера Чад выглядят плачевно.
Остатки озера Чад, 2018 год
Для того, чтобы озеро вернулось к своему размеру 1963 года, дополнительные 26 кубических километров воды должны возвращаться в водоем каждый год в течение десятилетия. Пока что такую тенденцию ученые, к сожалению, не прогнозируют. Поэтому озеро может исчезнуть уже в ближайшие годы.
Изменение климата поставило под угрозу существование каждого четвертого объекта из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе коралловых рифов, ледников и уникальных водно-болотных угодий. За последние три года количество уязвимых объектов выросло вдвое. В 2014 году в зону риска попадали 35 объектов ЮНЕСКО. Тогда опасность исчезновения угрожала каждому седьмому. К середине 2017 года эта цифра практически удвоилась — 62 неповторимых места на планете могут пропасть с лица Земли уже в этом веке.
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Автор: Вероника Кордон