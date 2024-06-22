Многие люди боятся летать и в самолете есть места, которые категорически запрещены для таких пассажиров.

Независимо от того, любите вы летать или нет, большинство из нас наверняка сталкивались с турбулентностью. Это довольно распространенное явление в путешествиях.

Издание Express выяснило, каких мест в самолете следует избегать, если вы склонны к стрессу.

"Нервные пассажиры - это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, поэтому у нас есть все необходимое, чтобы помочь им. Даже зная о том, что турбулентность не опасна, все равно можно испытать нервное потрясение на собственном опыте. Большинство бортпроводников обучены справляться с эмоциональными, а также физическими ситуациями, и страх перед полетом входит в их число", - рассказала одна из стюардесс British Airways.

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Она предложила поговорить с одним из членов экипажа на борту о том, что вас беспокоит.

Куда не стоит садиться, если вы не любите турбулентность

Если вы хотите свести к минимуму ощущение турбулентности, есть определенные места, которых следует избегать.

"Турбулентность всегда сильнее в задней части самолета, так как хвост может подпрыгивать вверх и вниз. Если вы хотите, чтобы полет был более плавным, лучше всего сидеть в середине салона, возле крыльев", - отмечается в сообщении.

Также хорошим выбором будет место у прохода.

"Это не только предотвратит беспокойство, вызванное высотой, но и позволит вам гораздо легче передвигаться по самолету, облегчая чувство клаустрофобии", - объяснила стюардесса.

Она добавила, что более низкая температура может снизить "риск воздушной болезни", и посоветовала держать вентиляцию включенной. Отвлечение внимания также является ключевым элементом, когда речь идет о полете. Например, она посоветовала смотреть телевизор.

Ранее УНИАН писал, что ряд бортпроводников признались, что мстят пассажирам, которые относятся к ним с пренебрежением, или просто раздражают их, а некоторые утверждают, что у них есть особый способ "приставать" к пилотам, которые им нравятся.

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