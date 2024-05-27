Ряд бортпроводников признались, что мстят пассажирам, которые относятся к ним с пренебрежением.

Стюардессы обеспечивают безопасность пассажиров и следят за тем, чтобы они были накормлены и напоены, но иногда завеса профессионализма падает.

Ряд бортпроводников признались, что мстят пассажирам, которые относятся к ним с пренебрежением, или просто раздражают их, а некоторые утверждают, что у них есть особый способ "приставать" к пилотам, которые им нравятся, пишет Mail.Online. Так, один из членов экипажа признался, что делал полеты неприятными для некоторых пассажиров, даже если они не сделали ничего плохого.

Другая стюардесса призналась, что решила отомстить после того, как пассажир отказался отложить вейп во время полета. Хотя электронные сигареты и вейпы можно брать с собой в салон самолета, их ни в коем случае нельзя заряжать или использовать.

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Стюардесса рассказала, что когда пассажир уснул и выронил этот вейп, она его подобрала и просто выбросила в мусор. Она добавила: "Наблюдать, как он ищет свой вейп во время высадки, было смешно. В конце концов он ушел, злясь".

Стюардессы признались, что это была не просто месть пассажирам.

Кроме того, стюардессы призналась, что использовали дерзкий прием, чтобы показать пилотам, управляющим самолетом, что они им нравятся. В частности, после диалога с кабиной пилотов они не нажимали отбой, а давали им подслушать дальнейший разговор.

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Когда вы путешествуете на дальние расстояния, особенно если это касается многочасовых перелетов в самолете, важно сделать свое путешествие как можно более комфортным, ведь усталость от дороги может испортить вам пребывание в месте назначения. Стюардесса авиакомпании Emirates рассказала рекомендации, как сделать перелет комфортным.

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