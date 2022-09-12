Как называется путешествие в одиночку? Solo-туризм! Это новый вид путешествий, который становится все более популярным. Отдыхать без компании интересно и комфортно, важно заранее все продумать.
УНИАН рассказывает, как путешествовать в одиночку и что нужно учитывать в solo-туризме.
- Почему люди путешествуют в одиночку
- Как преодолеть страх путешествия в одиночку
- Лучшие страны для путешествия в одиночку
- Как правильно путешествовать одному
- Опасности путешествия в одиночку, как избежать рисков
- Как путешествовать одной: советы для девушек
Почему люди путешествуют в одиночку
Отпуск в одиночестве напрасно считают опасным и скучным. Путешествия без компании помогают ощутить внутреннюю свободу и независимость. После такого отдыха человек лучше чувствует свои желания, ценит жизнь в собственном ритме и не боится знакомиться с новыми людьми, которые нередко встречаются на пути solo-туриста. Отзывы о путешествиях в одиночку говорят сами за себя!
Как преодолеть страх путешествия в одиночку
Чтобы не бояться отправляться в отпуск без компании, стоит почитать о путешествиях в одиночку на специальных форумах и в тематических сообществах. Найдите единомышленников, узнайте об их опыте и внимательно отнеситесь к их советам. Они точно расскажут, что нужно, чтобы путешествовать по миру.
Если все продумать заранее, то переживать не стоит. Важно найти жилье, позаботиться о безопасности и взять с собой все самое необходимое.
Лучшие страны для путешествия в одиночку
Среди лучших стран, которые подходят для туристов без компании, эксперты называют: Новую Зеландию, Норвегию, Швейцарию, Косту-Рику и Австрию. Также solo-туризм популярен во Вьетнаме, Чили, Японии и Швеции.
Как правильно путешествовать одному
В первую очередь, важно продумать маршрут и найти жилье. Квартира, отель или хостел - любой из вариантов нужно бронировать заранее, так вы обезопасите себя от неприятных "сюрпризов" и вам не придется впопыхах искать ночлег в незнакомом городе.
Не стоит брать с собой много вещей. Все необходимое лучше уместить в удобный рюкзак или небольшой чемодан. И, самое главное, не нужно бояться новых знакомств. Можно сходить на пешую экскурсию или встретить новых людей в хостеле, не теряйте бдительность, но учитесь доверять новым знакомым.
Опасности путешествия в одиночку, как избежать рисков
Всех, кто собирается отдыхать без компании, волнует этот вопрос: опасно ли путешествовать одному. Если следовать правилам и мерам предосторожности, то все будет хорошо. Нужно сделать ксерокопии всех своих документов, также паспорт и другие бумаги, удостоверяющие личность, нужно сфотографировать и отправить себе на облако или электронную почту.
Также нужно записать номера и адреса посольства Украины, если вы едете в другую страну. Во время путешествий не стоит пользоваться частными такси. Доверяйте только официальным службам. Не стоит оставлять свои вещи без присмотра, следите за напитками и едой, чтобы никто не смог ничего в них подсыпать.
Деньги лучше хранить в разных местах, часть суммы лучше оставлять на карте. Перед поездкой нужно проложить все маршруты, узнать об опасных местах и спланировать путешествие только по районам и городам, где точно ничего не грозит.
Как путешествовать одной: советы для девушек
Туризм без компании особенно пугает девушек. Многие опасаются, что без сопровождения женщин ждет немало проблем. Однако если сохранять осторожность, ничего плохого не случится.
Особого внимания заслуживает вопрос о том, как женщине путешествовать одной в религиозных странах или там, где к одиноким туристкам может быть предвзятое отношение. Если вы отправляетесь в одну из таких стран и переживайте - надень кольцо на безымянный палец, это убережет вас от навязчивого внимания и желающих познакомиться. Сообщайте друзьям или родным о своем местонахождении, избегайте безлюдных мест и не вступайте споры.
Напомним, ранее УНИАН уже сообщал о том, как выгодно оформить отпуск в 2022 году.