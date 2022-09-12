Туризм в одиночку - отличный способ "познакомиться" с собой и отдохнуть от всего, что так надоело.

Как называется путешествие в одиночку? Solo-туризм! Это новый вид путешествий, который становится все более популярным. Отдыхать без компании интересно и комфортно, важно заранее все продумать.

УНИАН рассказывает, как путешествовать в одиночку и что нужно учитывать в solo-туризме.

Почему люди путешествуют в одиночку

Отпуск в одиночестве напрасно считают опасным и скучным. Путешествия без компании помогают ощутить внутреннюю свободу и независимость. После такого отдыха человек лучше чувствует свои желания, ценит жизнь в собственном ритме и не боится знакомиться с новыми людьми, которые нередко встречаются на пути solo-туриста. Отзывы о путешествиях в одиночку говорят сами за себя!

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Как преодолеть страх путешествия в одиночку

Чтобы не бояться отправляться в отпуск без компании, стоит почитать о путешествиях в одиночку на специальных форумах и в тематических сообществах. Найдите единомышленников, узнайте об их опыте и внимательно отнеситесь к их советам. Они точно расскажут, что нужно, чтобы путешествовать по миру.

Если все продумать заранее, то переживать не стоит. Важно найти жилье, позаботиться о безопасности и взять с собой все самое необходимое.

Лучшие страны для путешествия в одиночку

Среди лучших стран, которые подходят для туристов без компании, эксперты называют: Новую Зеландию, Норвегию, Швейцарию, Косту-Рику и Австрию. Также solo-туризм популярен во Вьетнаме, Чили, Японии и Швеции.

Как правильно путешествовать одному

В первую очередь, важно продумать маршрут и найти жилье. Квартира, отель или хостел - любой из вариантов нужно бронировать заранее, так вы обезопасите себя от неприятных "сюрпризов" и вам не придется впопыхах искать ночлег в незнакомом городе.

Не стоит брать с собой много вещей. Все необходимое лучше уместить в удобный рюкзак или небольшой чемодан. И, самое главное, не нужно бояться новых знакомств. Можно сходить на пешую экскурсию или встретить новых людей в хостеле, не теряйте бдительность, но учитесь доверять новым знакомым.

Опасности путешествия в одиночку, как избежать рисков

Всех, кто собирается отдыхать без компании, волнует этот вопрос: опасно ли путешествовать одному. Если следовать правилам и мерам предосторожности, то все будет хорошо. Нужно сделать ксерокопии всех своих документов, также паспорт и другие бумаги, удостоверяющие личность, нужно сфотографировать и отправить себе на облако или электронную почту.

Также нужно записать номера и адреса посольства Украины, если вы едете в другую страну. Во время путешествий не стоит пользоваться частными такси. Доверяйте только официальным службам. Не стоит оставлять свои вещи без присмотра, следите за напитками и едой, чтобы никто не смог ничего в них подсыпать.

Деньги лучше хранить в разных местах, часть суммы лучше оставлять на карте. Перед поездкой нужно проложить все маршруты, узнать об опасных местах и спланировать путешествие только по районам и городам, где точно ничего не грозит.

Как путешествовать одной: советы для девушек

Туризм без компании особенно пугает девушек. Многие опасаются, что без сопровождения женщин ждет немало проблем. Однако если сохранять осторожность, ничего плохого не случится.

Особого внимания заслуживает вопрос о том, как женщине путешествовать одной в религиозных странах или там, где к одиноким туристкам может быть предвзятое отношение. Если вы отправляетесь в одну из таких стран и переживайте - надень кольцо на безымянный палец, это убережет вас от навязчивого внимания и желающих познакомиться. Сообщайте друзьям или родным о своем местонахождении, избегайте безлюдных мест и не вступайте споры.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал о том, как выгодно оформить отпуск в 2022 году.

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