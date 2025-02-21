Рассказываем, что нельзя вывозить из Украины согласно правилам таможни.

Чтобы покинуть пределы Украины, следует придерживаться правил пересечения границы. Согласно им нельзя выезжать с некоторыми вещами, товарами, лекарствами, животными и другим. Подробнее о том, что нельзя вывозить из Украины, рассказываем ниже.

Что нельзя перевозить через границу Украины

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, можно ли перевозить сало через границу и могут ли его конфисковать на таможне.

Что нельзя вывозить за границу из Украины согласно правилам Государственной таможенной службы:

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оружие, а также боеприпасы и любое военное снаряжение;

наркотики и психотропные вещества;

яды, радиоактивные вещества и взрывчатые вещества;

произведения искусства, культурные ценности, исторические и другие;

аннулированные ценные бумаги;

товары, экспорт которых нарушает право интеллектуальной собственности;

лесоматериалы ценных и редких пород (акация, береза, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, явор, можжевельник) ии пиломатериалы из них, а также лесоматериалы необработанные;

металлолом из воинских частей, военных учреждений, учебных заведений ВСУ и других военных формирований, списанные на металлолом агрегаты машин, кораблей, плавсредств, военной техники, подвижного состава железнодорожного транспорта в неразобранном виде;

почвенную массу (если это не образцы для научных исследований);

товары по договорам/контрактам, если торговой страной и/или страной назначения по ним является российская федерация.

Также из страны не выпустят неидентифицированными животными или животными без соответствующих идентификационных, ветеринарных и других сопроводительных документов.

На некоторые товары и вещи установлено ограничение на вывоз, ввоз или транзит - с этим перечнем, как уже говорили, можно ознакомиться на сайте Таможенной службы Украины.

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