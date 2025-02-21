Чтобы покинуть пределы Украины, следует придерживаться правил пересечения границы. Согласно им нельзя выезжать с некоторыми вещами, товарами, лекарствами, животными и другим. Подробнее о том, что нельзя вывозить из Украины, рассказываем ниже.
Что нельзя перевозить через границу Украины
Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, можно ли перевозить сало через границу и могут ли его конфисковать на таможне.
Что нельзя вывозить за границу из Украины согласно правилам Государственной таможенной службы:
- оружие, а также боеприпасы и любое военное снаряжение;
- наркотики и психотропные вещества;
- яды, радиоактивные вещества и взрывчатые вещества;
- произведения искусства, культурные ценности, исторические и другие;
- аннулированные ценные бумаги;
- товары, экспорт которых нарушает право интеллектуальной собственности;
- лесоматериалы ценных и редких пород (акация, береза, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, явор, можжевельник) ии пиломатериалы из них, а также лесоматериалы необработанные;
- металлолом из воинских частей, военных учреждений, учебных заведений ВСУ и других военных формирований, списанные на металлолом агрегаты машин, кораблей, плавсредств, военной техники, подвижного состава железнодорожного транспорта в неразобранном виде;
- почвенную массу (если это не образцы для научных исследований);
- товары по договорам/контрактам, если торговой страной и/или страной назначения по ним является российская федерация.
Также из страны не выпустят неидентифицированными животными или животными без соответствующих идентификационных, ветеринарных и других сопроводительных документов.
На некоторые товары и вещи установлено ограничение на вывоз, ввоз или транзит - с этим перечнем, как уже говорили, можно ознакомиться на сайте Таможенной службы Украины.