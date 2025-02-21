Пересечение границы - с чем не выпустят за пределы Украины / фото УНИАН

Чтобы покинуть пределы Украины, следует придерживаться правил пересечения границы. Согласно им нельзя выезжать с некоторыми вещами, товарами, лекарствами, животными и другим. Подробнее о том, что нельзя вывозить из Украины, рассказываем ниже.

Что нельзя перевозить через границу Украины

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, можно ли перевозить сало через границу и могут ли его конфисковать на таможне.

Что нельзя вывозить за границу из Украины согласно правилам Государственной таможенной службы:

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  • оружие, а также боеприпасы и любое военное снаряжение;
  • наркотики и психотропные вещества;
  • яды, радиоактивные вещества и взрывчатые вещества;
  • произведения искусства, культурные ценности, исторические и другие;
  • аннулированные ценные бумаги;
  • товары, экспорт которых нарушает право интеллектуальной собственности;
  • лесоматериалы ценных и редких пород (акация, береза, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, явор, можжевельник) ии пиломатериалы из них, а также лесоматериалы необработанные;
  • металлолом из воинских частей, военных учреждений, учебных заведений ВСУ и других военных формирований, списанные на металлолом агрегаты машин, кораблей, плавсредств, военной техники, подвижного состава железнодорожного транспорта в неразобранном виде;
  • почвенную массу (если это не образцы для научных исследований);
  • товары по договорам/контрактам, если торговой страной и/или страной назначения по ним является российская федерация.

Также из страны не выпустят  неидентифицированными животными или животными без соответствующих идентификационных, ветеринарных и других сопроводительных документов.

На некоторые товары и вещи установлено ограничение на вывоз, ввоз или транзит - с этим перечнем, как уже говорили, можно ознакомиться на сайте Таможенной службы Украины.

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