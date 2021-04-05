В этом году свой отпуск украинцы проведут в условиях пандемии коронавируса.

В эпоху пандемии коронавируса очень сложно планировать путешествия. Ситуация с заболеванием очень непредсказуема, и страны мира в любой день могут закрыться для туристов. К тому же украинцы во время карантина не богатеют. Однако у любителей заграничного отдыха будет шанс насладиться отпуском, хоть и с соблюдением карантинных ограничений.

Какие страны будут доступны украинцам летом

Какие страны будут открыты для туристов летом - сказать сложно, ведь ситуация с коронавирусом в них может ухудшиться. Среди европейских стран вероятнее всего будут доступны Албания, Хорватия, Черногория, Испания, Мальта, Греция, Италия, Кипр, Болгария.

Популярные направления других континентов, которые скорее всего смогут принять украинцев в 2021 году - Турция, Грузия, ОАЭ, Египет, Мальдивы.

Сколько стоят туры на отдых летом 2021 года

Одним из самых популярных направлений и надежных среди украинцев остается отдых в Египте. Эта страна вряд ли закроет границы для туристов, поэтому бронировать туры туда можно и сейчас. Цены на отдых на неделю на двоих с учетом перелета и проживания в отеле прямо сейчас стартуют 20 тысяч гривень. Однако к лету цены значительно вырастут.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Отдых в Турции на двоих на неделю с проживанием перелетом обойдется чуть дешевле. Стоимость туров в эту страну начинается с 16 тысяч гривень. А любители более дорогого отдыха могут слетать на Мальдивы за 60 тысяч гривень. Важно заметить, что чем раньше вы забронируете тур, тем дешевле он обойдется. С приближением сезона отпусков турагенты значительно повышают цены.

Если вас привлекает отдых в Европе - можно приобрести автобусный тур по разным странам. Цены на такой отдых варьируются от 300-500 евро за тур в зависимости от направления. А короткая поездка в такие страны, как Хорватия или Словакия, может обойтись и в 250 евро. Однако неизвестно как сложится ситуация с автобусными поездками к лету, если пандемия коронавируса не утихнет.

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Автор: Екатерина Пулатова