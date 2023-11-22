Среда после Черной пятницы может стать лучшим днем для покупки авиабилетов по наиболее выгодным ценам.

Желание отхватить выгодные предложения в Черную пятницу не обходит стороной и туристов, которые в преддверье заветного дня устраивают настоящую охоту за дешевыми авиабилетами.

Однако, поскольку распродажи часто растягиваются на предыдущую и последующую неделю, является ли пятница действительно лучшим днем для покупки авиабилетов?

Команда экспертов Jack’s Flight Club обнаружила, что среда после Черной пятницы может стать лучшим днем для покупки авиабилетов по наиболее выгодным ценам, хотя в последние годы таким днем было принято считать вторник (Travel Tuesday), пишет Express.

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"Travel Tuesday уже давно считается идеальным днем для бронирования отпуска, но наши недавние результаты показывают, что среда, следующая за вторником, может стать следующим лучшим днем для поиска туристических предложений", – отметила редактор входящего в Jack's Flight Club журнала The Detour Кэти Маклюр.

От имени всей экспертной группы она призвала путешественников следить за этой новой тенденцией, чтобы максимально эффективно планировать свои поездки.

Также, по ее словами, будет не лишним мониторить акционные цены на авиабилеты в течение всего скидочного периода – с четверга накануне Черной пятницы до следующей среды, и в случае чего быть готовым быстро совершить покупку.

При этом стоит учитывать, что многие акционные предложения зависят от их наличия, поэтому есть риск, что самые дешевые билеты могут быть раскуплены еще до Черной пятницы, тогда как до среды продержатся бюджетные предложения по остаточному принципу, например, на неудобные даты или непопулярные направления.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, как отправиться в спонтанное путешествие и не разориться на авиабилетах. Оказывается, "горящие авиабилеты" можно купить по весьма выгодным ценам, если знать несколько лайфхаков.

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