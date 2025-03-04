Google-карты стали отличным помощником для многих туристов.

У каждого туриста есть свой определенный набор ритуалов, совершаемых перед каждым путешествием.

В частности, пользователь Reddit с ником bronze_by_gold рассказал о своем способе планировать поездки, сам назвав его при этом "странным", а также поинтересовался, делает ли так кто-нибудь еще.

"Я буквально просто захожу на Google-карты, увеличиваю масштаб и ищу то, что выглядит интересным и, вероятно, еще не указано во всех путеводителях. С тех пор как Google стал более широко доступен и используется за пределами высокоразвитого мира, он стал удивительным ресурсом практически в любой стране", – пояснил путешественник.

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При этом он отметил, что довольно часто фактическая информация в Сети является неактуальной или неточной, тогда как просмотр карт позволяет обнаружить много чего интересного.

"Иногда просмотр улиц также может показать вам то, что вы никогда бы иначе не нашли. Я нашел самые удивительные вещи с помощью этого метода, от города-призрака на Сицилии до эфиопской еды в Исландии и местных дизайнеров уличной моды на Тайване. Это, безусловно, мой любимый способ найти то, что еще не обнаружено за пределами небольшого местного сообщества", – добавил турист.

Судя по комментариям в этой ветке, такой метод используют и многие другие путешественники:

"О да, я провожу много времени на Google-картах и ​​в Street View, чтобы найти какие-нибудь интересные места", – рассказал пользователь throway3451.

"Конечно. Я планирую путешествие в несколько этапов, и после прочтения блогов, веток Reddit и прочих рекомендаций я наношу их на карту. Затем я наношу на карту рестораны и так далее, чтобы легко найти уже проверенную еду в любом месте моего маршрута. Затем я увеличиваю масштаб, чтобы посмотреть, нет ли чего-то еще интересного, что я пропустил. Я обнаружил действительно классную пещеру в Исландии, в которую можно совершить экскурсию с помощью этого метода. Она не попалась ни в одном из моих других поисков", – поделился опытом nik_nak1895.

"Я тоже так делаю. Я называю это серфингом по картам", – согласился пользователь resemblingaghost.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали простой секрет идеального отпуска.

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