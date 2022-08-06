Путешествие в Клайпеду: как ухватить немного моря и солнца в Литве

Традиционно страны Балтии считаются довольно прохладным направлением, а местные шутят, что большая удача – застать там ту единственную теплую неделю. Тем не менее, и в Литве можно ухватить немного пляжного морского отдыха, отправившись в город Клайпеда на берегу Балтийского моря. УНИАН.Туризм подготовил небольшой репортаж оттуда с полезными советами.

В нашем предыдущем материале мы рассказывали, как гостеприимно сейчас Литва встречает украинцев, а также делились подсказками, что следует обязательно посмотреть в Вильнюсе, и на какие гастрономические изыски стоит обратить внимание (прочитать можно вот здесь по ссылке). Теперь хотим вам немного рассказать, чем еще можно заняться в этой невероятной балтийской стране. А именно – отправиться в третий по величине город страны Клайпеду, расположенный на западе страны на берегу Балтийского моря.

Как добраться до Клайпеды

Попасть в Клайпеду из Украины, при отсутствии прямого авиасообщения на время военного положения, можно с территории Польши автобусом, поездом или даже самолетом, но все равно без пересадок не обойтись. Можно также поехать собственным авто, только просчитайте маршрут так, чтобы не пришлось ехать через российскую Калининградскую область.

Еще один популярный способ добраться до Клайпеды – паром. Также местный порт принимает круизные лайнеры.

Мы же решили сделать вылазку на день из столицы Литвы – Вильнюса, и сразу хочется отметить, что это довольно экстремальная задумка: в Клайпеду лучше ехать на несколько дней, если действительно хочется отдохнуть.

Доехать из Вильнюса до Клайпеды можно на поезде – дорога займет около 4,5 часов в одну сторону, в день курсирует несколько рейсов. Стоимость билета составляет чуть больше 20 евро, однако для переселенцев из Украины сейчас Литовская железная дорога предлагает бесплатный проезд – об условиях советуем узнать в кассах на железнодорожном вокзале.

Кстати, Клайпеда – конечная точка автотранспортного маршрута Via Carpatia, который должен соединить страны Восточной Европы от Греции до Литвы.

Где остановиться в Клайпеде

Клайпеда – это классический туристический город, со всей необходимой инфраструктурой и определенным набором развлечений, а также барами и толпами туристов. Соответственно, и с жильем здесь проблем нет – на лето на популярных сервисах по бронированию жилья здесь доступно около 170 вариантов размещения. Впрочем, и цены соответствующие – койко-места в общих номерах стартуют от 20 евро за ночь, тогда как простенькие одноместные номера стоят от 30 евро с человека за ночь. Средние же цены на неплохие одноместные номера колеблются в пределах 50 евро за ночь.

В то же время, город этот довольно большой по меркам Литвы, но на самом деле здесь проживает менее 190 тысяч человек и обойти его довольно легко. Соответственно, и жилье ближе к центру или к морю здесь отыскать нетрудно.

Ну а самым известным отелем Клайпеды, пожалуй, является Amberton Hotel Klaipėda, расположенный неподалеку от набережной (цены на номера стартуют от 90 евро). Это едва ли не самое высокое сооружение в городе и его видно чуть ли не со всех точек, причем с каждого ракурса он выглядит по-разному.

Что посмотреть в Клайпеде

С момента своего основания в середине 13 века немецкими рыцарями и до 1923 года город подчинялись немцам и имело историческое название Мемель. Лишь в 1923 году, когда город перешел к Литве, его переименовали в современное название – Клайпеда, что происходит от обозначения одноименного исторического региона.

Итак, учитывая историческое происхождение, сейчас в Клайпеде сохранилось много типичной немецкой архитектуры, и по этим маленьким улочкам в центре города довольно приятно прогуливаться. При этом город хорошо ухожен и очень опрятен, что делает его еще более уютным.

Самая популярная локация в Клайпеде – набережная в историческом центре возле морского порта. Именно здесь сосредоточено немало местных туристических достопримечательностей, включая руины древнего замка Клайпеды, Музей литовской истории, Музей часов, а также скульптуры Клайпедского черного призрака, Клайпедской Русалки, Мыши, Мальчика с собакой и еще несколько интересностей. В общем, гулять и рассматривать все это можно довольно долго.

Здесь же расположено немало ресторанов, а также можно взять в аренду прогулочные лодки или катамараны.

И отсюда же можно попасть на одну из наиболее популярных локаций Клайпеды – пляж Смилтнне.

Как попасть на пляж Смилтене в Клайпеде

Популярный среди туристов район Смилтене, на котором помимо пляжа расположен Литовский музей моря и еще несколько интересных объектов, а также курортное село Юодкранте, занимает северный край Куршской косы и отделен от основной части города узким заливом.

Причем наземным путем попасть на косу можно только с российской Калининградской области, поэтому будьте осторожны, чтобы вдруг, прогуливаясь по косе, не попасть в России (литовская часть косы до российской границы тянется где-то на 50 километров).

А вот из Литвы на Куршскую косу можно попасть лишь на пароме от Старого паромного терминала, к которому легко попасть от прогулочной набережной Клайпеды. Ходят такие паромы раз в полчаса с 7:00 до 22:00, а билеты стоят около 1,5 евро и гарантируют вам поездку в обе стороны. Приобрести их можно как в кассе, так и в терминале самообслуживания. В пути паром проводит около 5-10 минут.

На самой косе можно легко провести целый день, и даже за это время не успеть все посмотреть. Поэтому если настроены увидеть все достопримечательности, то лучше иметь при себе велосипед или электросамокат.

Также многие приезжают сюда просто полежать на пляже и покупаться в море, если, конечно, погода позволяет, ведь Балтийское море достаточно прохладное и неспокойное. Пляж Смилтене в целом обустроен для отдыха – здесь есть санузлы, кабинки для переодевания, спасательные пункты, а также возможности для активного отдыха.

Также на территории пляжа есть несколько точек с напитками и перекусом, впрочем, с довольно скромным ассортиментом и соответствующими ценами. Поэтому если настроены на полноценный пикник – лучше взять что-то с собой.

Кроме того, как уже упоминалось, на территории Куршской косы есть несколько жилых районов и поселений, территориально относящихся к Клайпеде, прежде всего это Юодкранте, Нида, Прейла, Первалка и Алксине. На их территории можно найти место для ночлега. Только стоит учесть, что от них еще далековато до паромной переправы, поэтому лучше заранее поинтересоваться, как перемещаться по косе.

Климат в Клайпеде

И последнее, но не менее важное – климат. Как известно, страны Балтии – довольно прохладные, поэтому даже летом будет большой удачей попасть на теплые и солнечные дни. Тем не менее, на самом деле, из-за близости к морю, в Клайпеде довольно мягкий климат – хотя летом здесь температуры в районе 20-25 градусов, в солнечные дни очень даже можно обгореть, и купаться тоже можно. Тем не менее, зимой здесь сравнительно тепло, хотя и с туманами.

При этом для Клайпеды характерен переменчивый климат, поэтому температуры здесь могут колебаться очень сильно, и это надо учитывать, подбирая гардероб для отдыха. Также здесь довольно сильные ветры.

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Клайпеда действительно стоит того, чтобы ее посетить. И не стоит переживать, если вдруг во время вашего визита погода будет не для купания – просто прогуляться вдоль берега моря под шум волн и крики чаек тоже будет очень приятно, да еще и нервы немного успокоит.

Марина Григоренко