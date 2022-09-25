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Марина Григоренко
Пейзажи с ратуши Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

Уикенд в Ивано-Франковске: уютный и современный город, который не узнать

09:13, 25.09.2022
9 мин. 416

Если вы в последний раз были в Ивано-Франковске лет десять назад и остались не очень впечатлены визитом, то вам обязательно стоит посетить его снова – вы точно будете приятно удивлены. УНИАН.Туризм расскажет, как изменился этот город, превратившись в настоящий очаг современной, комфортной и уютной жизни.

Последний раз я побывала в Ивано-Франковске проездом с Карпат где-то в 2015 году. То ли настроение такое было, то ли все-таки дело было в самом городе, но особо ярких впечатлений от него у меня тогда не осталось. Да, там местами была симпатичная архитектура, было несколько неплохих заведений питания, но чего-то все же не хватало, как-то такого особого шарма, который заставляет туристов возвращаться в тот или иной город снова и снова.

И только в сентябре 2022 года мы с друзьями решили вырваться на уикенд в Ивано-Франковск. Я не приезжала туда семь лет и была настроена осторожно, хотя и слышала в последнее время немало положительных отзывов. В итоге я покинула город с самыми лучшими впечатлениями и стойким желанием вернуться.

Итак, чем туристов сейчас покоряет Ивано-Франковск?

Невероятная атмосфера для прогулок

Первое, что приятно удивляет всех, кто посещает Ивано-Франковск – это атмосфера. С одной стороны, это такой уютный город с красивыми старинными домиками – порой вылизанными, порой потрепанными временем, но также город сумел превратиться в своеобразный хаб для молодежи.

Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Ратуша Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Пейзажи с ратуши Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Пейзажи с ратуши Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Пейзажи с ратуши Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Улица Труша в Ивано-Франковске /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 "Стометровка" в Ивано-Франковске /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 "Стометровка" в Ивано-Франковске /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Центр Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Архитектура Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Дворики Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Старые дома Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Заброшенные здания Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Двери Ивано-Франковска /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Набережная в Ивано-Франковске /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Набережная в Ивано-Франковске /  © фото Марина Григоренко
Фото Осенний Ивано-Франковск 25 сентября 2022 Мемориал в Ивано-Франковске /  © фото Марина Григоренко

Улочки в центре Ивано-Франковска уютные и опрятные, а некоторые из них имеют свои интересные легенды – от "Стометровки" (пешеходная часть улицы Независимости) до улицы Труша, которая является самой короткой и узкой улицей Ивано-Франковска.

Улица Труша в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко
"Стометровка" в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко

По этим улочкам действительно приятно гулять, время от времени заглядывая в таинственные дворики.

И поскольку город сравнительно небольшой – здесь все рядом. Это действительно отдых, а не погоня за впечатлениями, когда в один уикенд нужно вместить посещение нескольких локаций в разных частях города, но ведь еще и отдохнуть хочется.

Центр Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

А среди всего этого время от времени всплывают интересные детали – от световых гирлянд до вязаных "шарфиков" на деревьях, от уютных двориков до старинных дверей, которыми так гордится город.

Центр Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

Кстати, франковские двери – это вообще отдельная история. Есть даже целые экскурсии, посвященные этой тематике. В то же время в городе активно занимаются реставрацией и сохранением этого своеобразного символа Ивано-Франковска – вы точно могли видеть посвященную им сувенирку, в том числе носки, деньги от продажи которых, собственно, и идут на восстановление дверей.

Двери Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

Также обязательный пункт в расписании каждого туриста – подняться на ратушу, откуда виден весь город, а в хорошую погоду даже немного Карпаты.

Попадаются симпатичные старинные домики и чуть дальше от центра, впрочем, многие из них все же нуждаются в реконструкции.

Старые дома Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко
Заброшенные здания Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

А еще во Франковске немало уютных парков и скверов, за которыми действительно ухаживают. Город в целом очень опрятный.

Центр Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

С началом большой войны Ивано-Франковск приютил немало украинцев из опасных зон, и они также вдохнули в город новую жизнь, открыв здесь свои заведения или бизнесы. Причем в течение последних лет в город начала съезжаться активная и прогрессивная молодежь, что бесспорно играет ему на руку.

Удобство и современность

Сейчас Ивано-Франковск активно внедряет современные технологии и архитектурные решения. Это ощущается как во внешнем виде, так и в сфере услуг.

Ратуша Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

Среди наиболее показательных примеров – инновационный центр Promprylad.Renovation, который с 2017 года обустраивается на территории одноименного завода. Сейчас здесь уже работают конференц-залы, лектории, коворкинги, творческие мастерские, офисы и многое другое. Здесь организуются различные культурные ивенты, образовательные мероприятия, выставки, барахолки, можно приобрести какие-то авторские товары и тому подобное.

А еще здесь есть рестораны, кафе, бары и уютная терраса. В общем, всегда есть чем заняться как тем, кто пришел по делам, так и тем, кто просто ищет место, где провести время.

Набережная в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко
Набережная в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко

Еще одна крутая локация – набережная у городского озера, куда от центра идти каких-то 15-20 минут. Мы, к сожалению, попали туда в дождь, но в хорошую погоду там точно хорошо проводить время, причем на любой вкус – есть как современные заведения питания, так и возможности для активного отдыха: от бега и фитнеса до водных видов спорта и развлечений.

Насыщенная культурно-развлекательная жизнь

Кого-то это может удивить, но Ивано-Франковск живет довольно насыщенной культурно-развлекательной жизнью, да так, что на местные ивенты порой съезжаются посетители из столицы и других крупных городов Украины.

Центр Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

Здесь постоянно проводятся какие-то мероприятия – фестивали, концерты, литературные вечера, театральные представления и много всего другого. Конечно, в военное время акценты сместились – большинство мероприятий касаются волонтерской или проукраинской тематики, поэтому можно совместить приятное с полезным.

Ресторанная культура

А еще в Ивану-Франковске точно нет проблем с тем, где поесть. Здесь действительно очень много заведений на любой вкус, при чем цены вполне приятные, если, к примеру, сравнивать с Киевом, Львовом или Одессой.

В целом, интересные заведения во Франковске начали появляться еще лет десять назад, а некоторые из них даже делали попытки распространиться на другие города. "Мануфактура", "Десятка", "Старый пес", "Urban Space 100" действительно уже стали легендарными. А еще "Легенда", которая в первую очередь привлекает туристов как альтернативная смотровая площадка, когда ратуша закрыта, а посмотреть на город с высоты хочется.

Пейзажи с ратуши Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

В то же время в городе постоянно появляются новые интересные заведения – от кофеен до тематических ресторанов. Не обходится и без сетевых заведений, которые пожаловали сюда из других городов.

"Стометровка" в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко

На этот раз в список наших фаворитов попал гастробар "Балкон", специализирующийся на рыбной кухне. Здесь действительно очень вкусно, но также интересные интерьеры – особой популярностью пользуется внутренний дворик, правда, туда лучше в хорошую погоду (в середине также есть где посидеть, если что). Ну и как для рыбной кухни – здесь довольно приятные цены.

"Балкон" в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко

За вкусными десертами и кофе можно смело идти в Delikacia, которая входит в местную сеть 23.ресторана. Здесь действительно очень стильно и вкусно, впрочем, и цены ближе к киевским.

Delikacia в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко

Также вкусные кофе и десерты, но с более демократичными ценами можно найти в кафе в здании бывшей типографии по улице Леся Курбаса.

Бывшая типография в Ивано-Франковске / фото Марина Григоренко

Кстати, комендантский час в Иван-Франковске начинается с 23:00, а алкоголь в супермаркетах можно приобрести до 21:00.

Как доехать до Ивано-Франковска

Город имеет довольно неплохое транспортное сообщение. В частности, только из Киева в Ивано-Франковск курсирует четыре пары поездов – один из них это легендарный "Стефания Экспресс", еще четыре проходящих через столицу поезда идут дальше в Сумы, Чернигов, Запорожье и Харьков.

Тот самый "Стефания Экспресс" / фото Марина Григоренко

Также из Ивано-Франковска ходят поезда в Одессу, Черновцы и Рахов, последний соединяет город с популярными горно-лыжными карпатскими курортами.

Прямо возле центрального железнодорожного вокзала Франковска расположен автовокзал, откуда тоже отходит немало междугородних автобусов и маршруток.

***

Центр Ивано-Франковска / фото Марина Григоренко

Если вы ищете уютный город в пределах Украины, где можно провести уикенд, но чтобы там было чем заняться, чтобы не было чрезмерных толп и чтобы все было по-современному, то Ивано-Франковск будет отличным выбором. Это живой город, который постоянно развивается, но не забывает и о традициях.

Марина Григоренко

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