Побег из шумного Берлина в беззаботный Потсдам

Берлин уже давно стал настоящей Меккой для туристов со всего мира. Большинство из друзей-знакомых, которые собираются в Германию, на вопрос "Куда именно?" отвечают "В Берлин!".

Кто-то едет туда за богатыми собраниями местных музеев и роскошной архитектурой. И, справедливости ради, условия для классического экскурсионного туризма там созданы отменные. Чего стоит только карточка туриста, которая открывает двери ко всем благам берлинской туристической индустрии. Как это работает - читайте в нашем большом материале .

Кого-то манит яркая берлинская тусовка, со всеми его техно-клубами, арт-спейсами и барахолками богемных районов Фридрихсхайн-Кройцберг. Миллионы хипстеров и творческих личностей со всех уголков планеты слетаются сюда, чтобы ощутить пресловутую атмосферу свободы и открытости. Да и всевозможных концертов, фестивалей, шоу, презентаций и выставок здесь не счесть – ни дня без культурной программы!

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Кто-то хочет увидеть другую Европу, исследовав цивилизованную версию пост-"совка" среди серых бетонных зданий и бесчисленных граффити, попутно прикоснувшись к мрачным страницам истории ГДР.

Кого-то тянет в Берлин ради атмосферных фотосессий на заброшенных локациях вроде Тойфельсберга (Teufelsberg, что в переводе означает «дьявольская гора») - та самая бывшая американская шпионская станция с «дырявой» крышей-куполом, которую многие могли видеть в фильмах, где события происходят в Берлине. Или же рискнуть прогуляться по заброшенному парку аттракционов Шпреепарк (Spreepark), где опасность может поджидать на любом шагу.

Я же так и не смогла пока проникнуться Берлином. Возможно, потому что я бывала во многих других немецких городах и там смогла открыть для себя гораздо больше из того, что мне по душе. Как, например, в Нюрнберге, о котором подробно шла речь в нашем большом материале .

В феврале 2019 года я попыталась дать Берлину еще один шанс, что было, по правде говоря, не самой лучшей порой года для посещения немецкой столицы. Но так уж совпали звезды – я очень хотела попасть на один концерт, которому суждено было состояться именно в начале февраля в Берлине.

Мне предстояло провести в немецкой столице три дня, и как только я туда попала - сразу ощутила этот невероятный поток людей, преимущественно состоящий из туристов и приезжих ото всюду. Есть такая шутка, что в Берлине можно услышать какой угодно язык, кроме немецкого, и это чистая правда. Таким образом, еще и мои планы потратить время в Берлине с пользой, то есть посвятив его практической части изучения немецкого языка, с треском провалились. Собственного говоря, уже на второй день город начал на меня немного давить, особенно когда я предприняла попытку «отметиться» на самых популярных туристических локациях вроде галереи Ист-Сайт, Бранденбургских ворот и Музейного острова. А потому мое желание убраться куда-то, где тише и спокойнее, стало еще острее.

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Я еще до поездки раздумывала над тем, чтобы один день пребывания в Берлине потратить на поездку в Потсдам – важный центр некогда могущественного государства Пруссия. Наверняка многие слышали о знаменитом здешнем дворце Сансуси с одноименным парком, вполне заслуженно внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот и мне хотелось увидеть этот шедевр дворцово-паркового искусства своими глазами, который еще нередко называют «прусским Версалем». Да и был у меня личный мотив наконец туда добраться - все же это «родной» город моей мамы. Однако меня несколько останавливала туманная дождливая погода и отсутствие зимой бурной растительности, которой среди прочего и славится Сансуси.

И все же на третий день в Берлине я выбралась в Потсдам, где мне понравилось больше всего за эту поездку. Всего 40 минут на электричке и из переполненного шумными испано- и русскоговорящими туристами большого города ты попадаешь в уютное местечко. Именно такую Германию я люблю больше всего. Бродишь по безлюдным туманным улицам, где все так опрятно и ухоженно, и ничто не нарушает твой покой. Конечно, наверняка летом в Потсдаме толпы туристов, рвущихся в Сансуси. Но все же это больше организованные группы, собранные в одном конкретном месте.

Поездка из Берлина в Потсдам

Начнем с того, что город Потсдам, являющийся при этом еще и центром федеральной земли Бранденбург, очень удобно относится к берлинской транспортной системе. А потому, если у вас есть проездной по Берлину – хоть на сутки, хоть на несколько дней, включающий в себя поездки по всем трем городским транспортным зонам, можете смело отправляться на денек в Потсдам. Для справки – проездной на 24 часа для зон А, В, С на городском транспорте Берлина весной 2019 года стоил 7,9 евро.

Из центра Берлина в Потсдам удобнее всего доехать на городской электричке S7. Она проходит в том числе через значимые станции Berlin Hauptbahnhof (Центральный железнодорожный вокзал) и Hackescher Markt (Музейный остров). В первом случае на дорогу уйдет 35 минут, во втором – 45 минут.

Если же вы едете из района, где не проходит S7, мой вам совет – все же доехать до какой-либо из станций седьмого маршрута S-Bahn, откуда уже отправиться прямиком в Потсдам. К счастью, S7 проходит через довольно большое количество крупных пересадочных узлов Берлина. Помимо Berlin Hauptbahnhof и Hackescher Markt это еще Ostkreuz, Warschauer Straße, Ostbahnhof, Jannowitzbrücke, Alexanderplatz, Friedrichstraße, Tiergarten, Zoologischer Garten, Charlottenburg, Westkreuz, а на противоположном конце маршрута находится район Marzahn, известный как место проживания выходцев из постсоветских стран. Большинство из этих станций предлагают по 5-10 вариантов для пересадки из других районов города на все возможные виды городского транспорта – метро, автобусы, трамваи, региональные поезда. Кроме того, также многие из них являются важными туристическими точками с главными достопримечательностями города.

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Потому, приехав из Подстама, можно продолжить знакомство с Берлином на свой вкус. Например, прогулявшись по крупнейшему городскому парку мира Большой Тиргартен (Großer Tiergarten), за покупками в торговом центре на Александрплац (Alexanderplatz) или в какой-нибудь хипстерской кафешке модного района Фридрихсхайн-Кройцберг (Friedrichshain-Kreuzberg).

Таким образом, если выбраться из Берлина часов в 9 утра, уже к 10 можно оказаться в Потсдаме. Ну а там уже провести в городе столько времени, сколько захочется. Ходят поезда S7 ежедневно с 4 утра до 1 ночи, по выходным и праздникам расписание может отличаться. Подробнее с маршрутом можно ознакомиться по ссылке.

Первый взгляд на Потсдам

Безусловно, главной достопримечательностью уютного городка Потсдам является знаменитый на весь мир дворец Сансуси (Schloss Sanssouci) с одноименным парком вокруг него (Sanssouci Park). Название происходит от французского sans souci, что означает «без забот». Таким ты себя здесь и ощущаешь.

Sanssouci – это огромнейшая территория с множеством тихих и не очень аллей, густой растительностью, изысканными садовыми композициями, прудами, птичками, а еще помпезными дворцами, беседками и даже ботсадом. Облагородил эту местность в середине 18 века легендарный прусский король Фридрих Великий, среди прочего вдохновившийся барочной архитектурой Франции и Италии.

Как только прибываешь на вокзал Потсдама – тебя тут же атакуют всевозможные зазывалы отправиться на экскурсию. Программы бывают разные – только Сансуси или же целый набор дворцов и других достопримечательностей города, находящиеся довольно на большом расстоянии друг от друга. Такой вариант удобен для тех, кто хочет увидеть все и по-быстрому, и чтоб ножки не уставали.

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Мы же не ищем легких путей. Поверьте, парк Сансуси, как и весь Потсдам, того стоит, чтобы неспешно прогуляться по нему самостоятельно, уделяя понравившимся местам столько времени, сколько понадобится. Да и зачем платить больше.

Итак, от железнодорожного вокзала Потсдама, куда и приходит электричка S7, до входа в парк Сансуси идти чуть больше двух с половиной километров - к воротам со стороны Фриденскирхе, являющимся главным входом в комплекс. Это ближайший вход в парк, если идти из центра города, а потому именно там лучше всего начинать прогулку по Сансуси.

К тому же, если выбрать такой маршрут, можно захватить большее количество must see достопримечательностей Потсдама, пройтись по уютным улочкам и полюбоваться недавно отреставрированными красивыми зданиями.

В путешествиях в «нелетную» погоду есть одно большое преимущество - очень мало туристов. А потому ни что не мешает тебе спокойно бродить по улицам, осматривать достопримечательности и, разумеется, делать фото с минимальным количеством посторонних в кадре. Даже на центральной Старой рыночной площади Потсдама (Alter Markt) в день моего визита почти никого не было. А ведь это было воскресенье!

Достаточно пройти всего 600 метров от вокзала Потсдама, перейдя по мосту через городскую реку Хафель (Havel), и вы упретесь в первую достопримечательность на маршруте – Потсдамский городской дворец (Potsdamer Stadtschloss), где нынче заседает Ландтаг земли Бранденбург. Его вы гарантированно заметите издалека, ведь после масштабной реконструкции в 2010-2014 годах он приобрел уж очень яркий розовый цвет.

Изначальный дворец здесь был построен в середине 17 века, однако спустя столетие был он основательно перестроен под почитаемое Фридрихом Великим барокко. В середине 20 века дворец постигла характерная чуть ли не для всего Потсдама судьба: разрушение в результате бомбардировок 1945 года и еще больший упадок во времена ГДР. Уже после объединения Германии на месте дворца начали строить кинотеатр, потом передумали, и только в новом тысячелетии реконструкцией дворца занялись основательно.

К слову, во внутренний дворик дворца можно свободной зайти, хотя это и правительственное учреждение, а там довольно симпатично. Тем более, что как раз здесь расположена еще одна городская достопримечательность – портал Фортуны (Fortunaportal) – арка с четырьмя орлами, мифологическими фигурами и скульптурой богини Удачи. Если верить легенде, каждый, кто пройдет через портал, обретет счастье.

Именно с тыльной стороны Потсдамского дворца и находится Старая рыночная площадь. Особого внимания здесь заслуживает необычная евангелистская Церковь Святого Николая (St. Nikolaikirche) в стиле классицизм.

Именно она считается неофициальным символом города. Это сравнительно молодое, как для Германии, здание церкви – 30-х годов 19 века, разрушенное в ходе Второй мировой войны и восстановленное в полном соответствии с оригинальными чертежами к 1981 году. Если есть время и желание – не поленитесь зайти внутрь, там довольно необычно.

Также на рыночной площади заслуживают внимания еще один символ города – Старая ратуша (Altes Rathaus), мраморный обелиск в римском стиле напротив Церкви Святого Николая (Obelisk auf dem Alten Markt), так называемый «Чесночный дом» (Knobelsdorffhaus), который вместе со Старой ратушей образует комплекс Потсдамского музея (Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte), художественный Музей Барберини (Museum Barberini) и Потсдамский музей кино (Filmmuseum Potsdam).

Стоит отметить, что на главной исторической площади Потсдама до сих пор продолжается реконструкция. Город серьезно пострадал в результате бомбардировок американцев в апреле 1945 года, а позже после захвата советскими войсками. Тогда практически весь его центр был разрушен. Во времена ГДР его восстановлением занимались не особо, да и базирующиеся здесь советские военные гарнизоны часто использовали исторические здания не по назначению.

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Спасать ситуацию постепенно начали только после объединения Германии, да и то ввиду нехватки средств серьезные работы запустились только в 2000-х. С другой стороны, именно поэтому центр Потсдама сейчас выглядит так опрятно, ведь дома здесь отреставрированы-покрашены совсем недавно.

Со Старой рыночной площади нужно идти к еще одной городской достопримечательности – Бранденбургским воротам Потсдама (Brandenburger Tor in Potsdam), которые еще называют Малые Бранденбургские ворота. Интересный факт – эти ворота на 18 лет старше берлинских Бранденбургских ворот, являющихся одним из символов Германии. Это сооружение в Потсдаме появилось по приказу все того же Фридриха Великого как символ победы в Семилетней войне, а потому и по виду больше напоминает древнеримскую триумфальную арку.

Маршрут лучше проложить через Фридрих-Эберт-Штрассе (Friedrich-Ebert-Straße), хотя Гугл будет упорно предлагать пойти вдоль Федеральной трассы №2, по которой мы уже шли от вокзала. Если же выйти на Фридрих-Эберт-Штрассе и идти по левой стороне, можно еще заглянуть во дворик на Новую рыночную площадь (Am Neuen Markt), Новый рынок (Neuer Markt) и к Музею истории Пруссии (Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte). Дальше стоит вернуться на Фридрих-Эберт-Штрассе и дойти до пересечения с Йоркштрассе (Yorckstraße), проходящей вдоль Старого городского канала (Alter Stadtkanal).

Особенно на Йоркштрассе меня привлекло одно здание - Das Palais Am Stadtkanal (Brockessches Haus). Этот дворец был построен во второй половине 18 века для нужд известного тогда в городе стекольных дел мастера, многое пережил, а взялись за него лишь в 2014 году.

Сейчас там элитные квартиры и офисы, в том числе, Deutsche Post. Особого внимания заслуживают двери дома.

Беззаботный Сансуси

Ну а дальше от Малых Бранденбургских ворот до той самой Фриденскирхе (Friedenskirche) всего-ничего 500 метров - к главному входу в парк Сансуси.

Эта лютеранская церковь была построена в уютном саду Марли (Marlygarten) в середине 19 года по личному распоряжению короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV, желающего устроить здесь усыпальницу для своего рода. И сейчас в мавзолее и усыпальнице церкви похоронены сразу несколько членов имперской династии Гогенцоллернов, в том числе и сам создатель Фриденскирхе. Потому если потянет прикоснуться к истории – можно к ним «заглянуть». Да и весь интерьер в церкви довольно красивый, хотя и сравнительно скромный.

Саму церковь видно сразу со входа в парк – оригинальное здание базилики с необычной 42-метровой колокольней-кампанилой в итальянском стиле на фоне огромного пруда.

Сад вокруг парка мне особенно понравился. Даже в феврале здесь было довольно зелено и свежо. А так как людей практически не было, ведь не все туристы сюда доходят, прогулка была особенно умиротворенной.

К слову, здесь же в историческом здании находится штаб-квартира Фонда прусских дворцов и садов Берлина – Бранденбурга (Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg), которая шефствует над культурным и природным достоянием этих двух земель, в том числе и парком Сансуси.

Ну а дальше идем в сторону Парка Люстгартен (Lustgarten), название которого переводится как «парк утех». Сразу за ним – главный Дворец Сансуси (Schloss Sanssouci).

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Сразу стоит отметить, что достопримечательности парка расположены довольно далеко друг от друга. Видать, монархи Пруссии уважали личное пространство. Жаль только, что и все здешние туалеты в основном возле дворцов, а потому бежать до них довольно долго.

Люстгартен – пожалуй, самое облагороженное и помпезное место во всем Сансуси. Именно отсюда открывается вид на знаменитые Виноградные террасы Сансуси (Weinberterrassen) перед изысканным дворцом на возвышенности. Именно эту картинку чаще всего выдает Гугл под запрос «Дворец Сансуси». Зимой, конечно, вид не самый лучший, ведь большинство здешних экзотических растений «одевают» в специальные конструкции, чтобы они зимой не перемерзли. Здесь же несколько прудов, где даже зимой плавают уточки и лебеди.

Отсюда можно либо сразу подняться к главному дворцу Сансуси, а можно оставить его «на десерт», обойдя сначала все остальное. Я выбрала второй вариант, потому что в первую очередь хотела спокойно погулять, наслаждаясь здешними красотами. В итоге я составила условный маршрут «Люстгартен – Новый дворец – Оранжерейный дворец – Сансуси».

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Сразу стоит отметить, что этот маршрут хоть и живописный-всеохватывающий, но одновременно очень длинный. А потому подходит только тем, кто настроен много ходить и никуда не спешит.

По карте это около 7 километров, в среднем на прогулку без остановок понадобится полтора часа. Но мы же никуда не спешим и хотим рассмотреть все? А на это уйдут дополнительные часы и километры.

И тут пришло время сообщить о немаловажной детали: въезд в парк на велосипедах запрещен, потому рассчитывайте передвигаться на своих двух. Зато с собаками сюда заходить никто не запрещает, главное только убирать за ними и держать на поводке.

К слову, прогуливаясь по парку, заглядывайте по сторонам на пересечении аллей, где периодически «выныривают» здешние дворцы.

Итак, от Люстгартен я направилась к Новому дворцу (Neues Palais) в западной части парка - второму по значимости здесь, построенному Фридрихом Великим как место для официальных приемов. Также здесь располагался огромный двухэтажный театр – чуть ли не единственное развлечение, которое позволял себе скромный монарх.

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На пути мне еще встретились тихие аллеи с густой растительностью, огромные поляны и садовый павильон Китайский чайный домик (Chinesisches Haus) в стиле рококо с позолоченными фигурками, колоннами и крышей-шатром.

Также при возможности можно сделать крюк в сторону Дворца Шарлоттенхоф (Schloss Charlottenhof). Пожалуй, он самый скромный из всех, но с довольно милым английским ландшафтным парком вокруг, идеально подходящим для неспешных прогулок. Здесь же находится так называемая Фазанерия (Fasanerie), которая, как можно догадаться по названию, служит для разведения декоративных птиц вроде фазанов и павлинов.

Ну а дальше выходим на большую аллею, проходим между двумя небольшими круглыми павильонами – Храм дружбы (Freundschaftstempel) и Античный храм (Antikentempel) – и упираемся в Новый дворец Сансуси, считающийся последним примером позднего барокко в Пруссии.

Отличается он довольно ярким кирпично-красным цветом с большим количеством окон, а также серых колонн и скульптур. Зайти во дворец можно по билету. Однако стоит учесть, что кассы находятся не внутри него, а в соседнем здании. Также у касс есть кафешка, а она очень даже пригодится после долгой прогулки, и еще долгожданные туалеты!

Однако в топ-сезон могут большие очереди не то чтобы в кассы, но даже на вход. Это вообще довольно распространено в музеях-дворцах Берлина и Потсдама, ведь там принято запускать людей порционно, чтобы они не создавали столпотворение внутри – и другим никто не мешает, и экспонаты не пострадают. А потому, чтобы поберечь время и нервы, лучше позаботиться о покупке билетов заранее. Например, билет на посещение всех достопримечательностей парка Сансуси стоит 21 евро. Всю подробную информацию можно получить на сайте государственной организации Фонд прусских дворцов и садов Берлин-Бранденбург.

Напротив дворца находятся две соединенные воротами с колоннами так называемые коммуны, скопированные у Версаля. Сейчас там располагаются отдельные факультеты местного университета. Вот это я понимаю - место для получения знаний!

Вдоволь изучив Новый дворец, можно подняться на северо-запад к так называемому Бельведеру на Клаусберге (Belvedere auf dem Klausberg). Это красивое историческое здание в стиле итальянского барокко полностью выгорело в конце Второй мировой, а за его реконструкцию взялись лишь в 1990 году. На данный момент полностью восстановлены внешние стены и верхний зал, а вот нижний зал Бельведера все еще ждет реконструкции.

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Кстати, если уж сильно проголодаетесь и не особо экономите, рядом расположен ресторан немецкой кухни Dragon House – как ни странно, в здании в китайском стиле.

Отсюда направляемся в Оранжерейный дворец (Orangerieschloss), по пути заглянув в Ботанический сад Потсдамского университета. Последний состоит как из части на открытом воздухе, так и десятка теплиц. Здесь можно встретить как экзотические растения, так и местные бранденбургские, в том числе находящиеся на грани исчезновения.

Сам Оранжерейный дворец в стиле итальянского ренессанса появился в Сансуси через сто лет после обустройства парка, по эскизам Фридриха Вильгельма IV, который, как и его предок Фридрих Великий, был натурой креативной и лично проектировал здешние строения. Кстати, именно его статую можно заметить у входа во дворец. Когда-то здесь были гостевые апартаменты и помещения для прислуги, а теперь - музей, галерея с копиями картин Рафаэля и архив.

А еще в залах дворца «зимуют» экзотические растения из парка Сансуси, потому прогуливаясь в этот период внутри будто оказываешься в оранжерее. Особенно здесь меня впечатлили две статуи ангелов около дворца, есть в них что-то магнетическое.

Ну а отсюда можно наконец направиться к главной достопримечательности парка – Дворцу Сансуси (Schloss Sanssouci), построенному по собственному проекту Фридриха Великого. Прусские монархи вообще любили такую французско-итальянскую помпезность. Все эти колонны, арки, статуи, позолота, кованые беседки, обвитые лозой.

Немного истории. В 1745 году прусский король Фридрих Великий задумал построить на месте современного парка Сансуси загородную резиденцию, причем одноименный дворец должен был стать его личным местом для уединения. Король-философ, как его прозвали в свое время, ценил личное пространство, возможность побыть наедине со своими мыслями, а также почитал идею гармонии человека и природы.

И несмотря на то, что он любил демонстрировать свои военные победы строительством величественных сооружений и не жалел на это денег (справедливости ради, в разумных пределах, а совсем не в ущерб казне), сам Фридрих Великий жил довольно скромно. Забавный факт: поговаривают, что у комплекса было еще одно заочное название - sans femmes, то есть «без женщин».

Здесь же в своем кабинете старый Фриц, как называли правящего 46 лет монарха, и умер. В своем завещании король распорядился похоронить его скромно возле дворца. Тем не менее, понадобилось две сотни лет, чтобы воля монарха была выполнена.

Его племянник и преемник Фридрих Вильгельм II решил поступить по-своему и распорядился похоронить короля в Потсдамской гарнизонной церкви, рядом с его отцом, королем-солдатом Фридрихом Вильгельмом I. Во время Второй мировой солдаты вермахта вывезли останки монархов в безопасное место, опасаясь бомбежек, потом они переезжали еще несколько раз.

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Лишь в 1991 году завещание Фридриха Великого было выполнено, когда его останки под покровом ночи перезахоронили под скромным могильным камнем у ажурной беседки возле Дворца Сансуси, на котором выгравировано лишь имя великого короля. Забавный факт: на могилу регулярно подкидывают свежие картофелины в знак того, что именно старый Фриц, помимо прочего увлекающийся садоводством, в свое время популяризировал блюда из этой бахчевой культуры в Германии.

Именно к Дворцу Сансуси валит львиная доля туристов. Даже зимой, когда на территории самого парка было очень мало людей, на вход во дворец была очередь. Чтобы избежать очередей – лучше приезжать в Сансуси пораньше либо ближе к закрытию.

Кстати, на пути от Оранжерейного дворца к Дворцу Сансуси находится старая голландская мельница со смотровой площадкой (Historische Mühle von Sanssouci). При желании туда можно взобраться за дополнительную плату, откуда открывается довольно красивый вид на весь парк. В самом же помещении мельницы есть тематический музей. Если верить легендам, первая мельница на этом месте появилась за несколько лет до того, как Фридрих Великий решил облагораживать парк Сансуси. И якобы королю пришлось еще долго спорить с мельником, опасавшимся, что возведение дворца изменит потоки воздуха и помешает его ремеслу.

Легенда гласит, что упрямый голландец не поддавался никаким уговорам монарха, вплоть до того, что последний начал угрожать просто отобрать мельницу. Тем не менее, почитавший справедливость король в конечном итоге все же признал законные права мельника и переписал план строительства парка. Учитывая степень идеализации персоны Фридриха Великого в Германии при любой власти, насколько велика в этом доля правды, мы вряд ли узнаем.

И напоследок есть еще одно интересное место недалеко от Дворца Сансуси - Норманнская башня на горе Руиненберг (Normannischer Turm auf dem Ruinenberg). Руиненберг, который еще часто обозначается на картах как Норманнская башня, находится через дорогу от парка Сансуси, но исторически должен был стать его важной частью.

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Однажды Фридрих Великий задумал соорудить на холме за парком огромный резервуар, откуда бы по некому заумному механизму вода циркулировала бы в парк, приводя в действие здешние фонтаны и подпитывая растительность. Украсили все это искусственными руинами и парком. Однако что-то пошло не так, и под конец жизни старый Фриц капитулировал, забросив работы. Только спустя столетие проект реализовал его потомок Фридрих Вильгельм IV, когда прогресс догнал идею.

И, разумеется, во время двух мировых воин Руиненберг заметно пострадал. Но добило его не это, а советская армия – уже после войны. В 50-70-х базирующиеся в ГДР советские войска обустроили на этом месте учебную базу и существенно повредили комплекс (наши украинские замки тоже от такого усердия советских властей изрядно пострадали). Только в конце 90-х памятник отреставрировали, а в начале 2000-х даже башню открыли для туристов. Прогуляться туда однозначно стоит, несмотря на усталость после забега по самому парку Сансуси.

Ну а дальше с чистой совестью можно направляться в город. Если проходить мимо главного входа, через дорогу можно наткнуться еще на одно интересное сооружение – виноградник Winzerberg Potsdam.

На входе можно заметить яркие Триумфальный ворота (Triumphtor), иллюстрирующие сцены древних сражений. Сами виноградные террасы начали реставрировать лишь в 2004 году, завершив основную часть работ в 2017 году.

Отсюда выходим на бульвар Гегельаллее (Hegelallee) и спокойно гуляем. На пути нам встретятся сначала Охотничьи ворота (Jägertor), примечательные тем, что они лучше всего сохранились до наших дней из всех городских врат, возведенных в 18 веке.

Чуть дальше еще одни необычные ворота в город - Науэнские ворота (Nauener Tor) в готическом стиле.

За ними нас ждет Голландский квартал (Holländisches Viertel), появившийся здесь в первой половине 18 века. В то время Потсдам страдал от нехватки рабочей силы, и в итоге тогдашний король Пруссии Фридрих Вильгельм I распорядился обустроить так называемую «голландскую слободу», чтобы заманить ремесленников.

Квартал быстро облюбовали выходцы из Голландии, а также другие мигранты и даже некоторые немцы. Сейчас это самый большой голландский архитектурный ансамбль за пределами Нидерландов. Здесь находится более 130 домов из характерного красного голландского кирпича, и большинство из них уже успели отреставрировать. Во многих из них на первых этажах расположены магазинчики, сувенирные лавки и ресторанчики, а потому это отличное место, чтоб завершить экскурсию по Потсдаму.

***

Разумеется, это далеко не все интересное, что можно посмотреть в 170-тысячном Потсдаме. Но для этого одного дня точно не хватит, чтобы не свалиться с ног. Еще здесь есть огромная парковая зона Новый сад (Neuer Garten) на севере города с живописными озерами и заслуживающими внимания дворцами - Мраморным (Marmorpalais) и Цецилиенхоф (Cecilienhof). Это и Парк Бабельсберг (Park Babelsberg) на берегу реки Хафель с одноименным дворцом. И еще много всего интересного, ради чего в Потсдам стоит приехать уже на пару дней.

К слову, остановиться в самом Потсдаме на ночь тоже есть где – на популярных сайтах по бронированию жилья для туристов доступны около 50 различных предложений по цене от 30 евро за ночь с человека.

Я бы однозначно с удовольствием вернулась в Потсдам уже на несколько дней, чтобы досмотреть все то, что не успела сделать за один день. Да и как-то особенно уютно и беззаботно мне там было, особенно после шумного Берлина. К тому же, зимой я увидела лишь часть великолепия Сансуси, тогда как летом здешние сады преображаются во всем красе.

Марина Григоренко