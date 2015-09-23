Мэр Тернополя предложил "Шахтеру" проводить домашние матчи чемпионата и Кубка Украины
16:39, 23 сентября 2015Тернополь
681 0
Сергей Надал попытался "завербовать" команду Луческу сразу после выхода из самолета.
Луческу рассмотрит предложение мэра Тернополя / shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" прибыл в Тернополь на кубковый матч против местной одноименной команды. Городской голова Сергей Надал прямо в аэропорту провел переговоры с главным тренером "горняков" Мирчей Луческу, в которых уговаривал его променять Львов на Тернополь, сообщает Проспорт.
Мэр заверил рулевого дончан, что команде будут предоставлены все необходимые условия, а каждый матч будет сопровождаться аншлагами.
Сообщается, что если Луческу понравится качество газона и прием местных болельщиков, то поединок чемпионата Украины с "Черноморцем" 3 октября "горняки" могут сыграть именно в Тернополе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter