В последние недели YouTube тестировал редизайн популярного видеосервиса в веб-версии для десктопов и мобильных устройств.
Вчера редизайн главной страницы с более темным оформлением ненадолго появился у нескольких пользователей YouTube, поэтому его сумели заскриншотить
Ключевые принципы нового дизайна – в версии для смартфонов и планшетов в списке тем рекомендаций элементы имеют форму скругленных прямоугольников вместо "таблеток". Превью видео тоже получили более закругленные углы на главной странице, а также в поиске и на странице видео.
Также в десктопной версии интерфейса пользователи обратили внимание, что темная тема, призванная смягчить восприятие экрана в темном окружении, еще больше "почернела".
Редизайн главной страницы YouTube пока что находится на стадии тестирования и не получил широкого распространения.
В YouTube теперь есть автоматические украинские субтитры
В середине августа на YouTube стал доступен просмотр видеороликов с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на государственный.
Чтобы активировать украинские субтитры в YouTube, необходимо выбрать в настройках раздел "Субтитры", далее – "Автоматический перевод" и найти в перечне украинский язык.
Ранее УНИАН делился исследованием, из которого стало известно, что лайки и дизлайки на YouTube почти не влияют на рекомендации.