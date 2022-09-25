В десктопной вариации интерфейса темная тема еще больше "почернела", а превью видео теперь отличаются скругленными углами.

В последние недели YouTube тестировал редизайн популярного видеосервиса в веб-версии для десктопов и мобильных устройств.

Вчера редизайн главной страницы с более темным оформлением ненадолго появился у нескольких пользователей YouTube, поэтому его сумели заскриншотить

Ключевые принципы нового дизайна – в версии для смартфонов и планшетов в списке тем рекомендаций элементы имеют форму скругленных прямоугольников вместо "таблеток". Превью видео тоже получили более закругленные углы на главной странице, а также в поиске и на странице видео.

Видео дня

Также в десктопной версии интерфейса пользователи обратили внимание, что темная тема, призванная смягчить восприятие экрана в темном окружении, еще больше "почернела".

Редизайн главной страницы YouTube пока что находится на стадии тестирования и не получил широкого распространения.

В YouTube теперь есть автоматические украинские субтитры

В середине августа на YouTube стал доступен просмотр видеороликов с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на государственный.

Чтобы активировать украинские субтитры в YouTube, необходимо выбрать в настройках раздел "Субтитры", далее – "Автоматический перевод" и найти в перечне украинский язык.

Ранее УНИАН делился исследованием, из которого стало известно, что лайки и дизлайки на YouTube почти не влияют на рекомендации.

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