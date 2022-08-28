Доступно для Google Chrome и других брайзеров на базе Chromium.

Сегодня все кому не лень копируют TikTok, в связи с чем интернет-сервисы переполнены ультракороткими роликами. YouTube не стал исключением и уже несколько лет активно продвигает короткометражки у себя на платформе.

Как правило, эти ультракороткие видеоролики не содержат никакого полезного контента, а банально забивают ленту. Как он них избавиться – читайте ниже.

Избавляемся от Shorts в интерфейсе YouTube

Самый простой способ избавиться от короткометражек в ленте подписок и рекомендациях – расширение ShortsBlocker. Оно полностью избавляется от коротких роликов з интерфейса видеосервиса, а также вырезает раздел Shorts из бокового меню.

Відео дня:

Загрузить ShortsBlocker можно из магазина Chrome Web Store. Расширение подойдет для любого браузера на базе Chromium (Chrome, Edge, Brave Browser и т.п.).

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