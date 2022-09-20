Команда браузера Mozilla проанализировала данные рекомендаций от более чем 20 тысяч пользователей видеохостинга.

Команда браузера Mozilla проанализировала работу алгоритмов YouTube и пришла к выводу, что алгоритмы видеохостинта игнорируют пожелания зрителей – кнопки "Не нравится", "Не интересует" и "Не рекомендовать видео с этого канала" по большому счету неэффективны.

Для этого более 22 тыс человек добровольно поделились с Mozilla данными рекомендаций – для сбора данных использовалось браузерное расширение RegretsReporter. Оно позволяет фильтровать свои рекомендации и скрывать ненужные видео.

Оказалось, что кнопка "Не нравится" влияла на результаты в выдаче в 12% случаев, а кнопка "Не интересует" – в 11%. Эффективнее других оказался вариант "Не рекомендовать канал" (43%), тогда как "Удалить из истории просмотра" помог в 29% случаев.

Видео дня

В своем отчете исследователи Mozilla отметили, что участники эксперимента, по их словам, часто смотрят анонимно видео на YouTube или подключаются через VPN лишь бы избежать нежелательных рекомендаций. Исследователи говорят, что ютубу стоит лучше фильтровать контент, который сами зрители сочли нежелательным.

Исследование Mozilla проводится на фоне растущих призывов к популярным платформам сделать свои алгоритмы более прозрачными. Например, в Штатах рассматривается законопроект, направленный на сокращение "непрозрачных" алгоритмов рекомендаций и привлечение компаний к ответственности за их предвзятость.

В ЕС пошли еще дальше и ранее в этом году приняли "Закон о цифровых услугах", который будет регулировать деятельность Google, Facebook, Amazon и других крупных интернет-платформ.

Напомним, ранее в ЕС было принято историческое решение о едином стандарте зарядки для всех гаджетов. Производители, в том числе Apple, будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства.

Новые правила начнут действовать с осени 2024 года.

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