Но будет ли эта функция доступна за пределами Китая, неизвестно.

Компании Xiaomi, Oppo и Vivo заключили партнерство и анонсировали новое решение, которое позволяет быстро и просто обмениваться данными между устройствами брендов.

Ранее владельцы устройств этих трех брендов могли переносить только свои фотографии и контакты. Однако в рамках новой инициативы теперь можно будет восстановить на новом устройстве также и все сторонние приложения со всеми связанными данными, сообщает Gizmochina.

К примеру, если у пользователя был смартфон Xiaomi и он "перешел" на Oppo, то перенос фото, приложений, контактов и других файлов со старого устройства на новое не составит проблем.

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Возможно, в будущем к Xiaomi, Oppo и Vivo присоединятся и другие компании. Пока не ясно, будет ли новая функция по переносу данных доступна только в Китае или же появится и в других регионах. У Google, к слову, есть свое решение, которое позволяет синхронизировать все свои приложения на разных Android-устройствах, но оно работает не идеально.

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