Столкнувшимся с такой проблемой рекомендуется откатиться на последнюю стабильную версию или подождать, пока Apple не выпустит патч.

Владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, обновившиеся до бета-версии iOS 16.1, которая зарелизилась в этот четверг, массово жалуются на некорректно работающий GPS-модуль.

Об этом сообщает MacRumors. Журналисты портала рекомендуют столкнувшимся с такой проблемой откатиться на стабильную iOS 16.0.1 или подождать, пока Apple не выпустит патч.

Причина "ломающегося" GPS неясна. Согласно жалобам на форумах, iPhone 14 Pro и Pro Max после обновления до бета-версии iOS 16.1 теряет способность корректно определять местоположение своих владельцев.

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Как и Apple Watch Ultra, Pro-модели iPhone 14 поддерживают двухчастотный GPS для более точного отслеживания местоположения. Такое решение позволяет принимать сигналы от GPS-спутников, работающих как на устаревшей частоте L1, так и на более новой частоте L5, которые более эффективны при преодолении физических препятствий. Комбинация этих двух сигналов должна привести к повышению точности определения местоположения в картографических приложениях.

В то же время обычные iPhone 14 и iPhone 14 Plus не поддерживают двухчастотный GPS. Однако их снабдили съемной задней панелью – это заметно упростит ремонт.

Напомним, 12 сентября Apple выпустила iOS 16 – обновление можно установить на iPhone 8, iPhone SE (2020) и новее. Всевозможных изменений числится больше сотни, но заметных и ключевых всего несколько, как функция Always On Display и общая медиатека в облаке.

15 числа Apple выпустила первую бета-версию iOS 16.1 с рядом улучшений. Среди них – рабочие Live Activities на экране блокировки, возможность удалить Wallet, частичная поддержка Matter и процент заряда батареи на iPhone XR, 11, 12 mini и 13 mini.

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