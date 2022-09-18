Быстрее всего смартфон заряжается с адаптером на 96 Вт от MacBook.

Специалисты ресурса Chargerlab провели большой тест новенького iPhone 14 Pro Max, в ходе которого выяснили, сколько времени потребуется для полной зарядки "прошки" с различными по мощности зарядными устройствами.

Как результат, было выяснено, что с iPhone 14 Pro Max лучше не использовать стандартный зарядный блок выдающий 5 Вт мощности: на то, чтобы полностью зарядить смартфон с его помощью, уйдет по меньшей мере 5 часов.

В свою очередь, быстрее всего смартфон заряжается с адаптером на 96 Вт от MacBook – зарядка на 100% происходит за 1 час и 49 минут и на 50% за полчаса. Такой результат получается потому, что смартфон способен "утилизировать" лишь 26,5 Вт мощности. И в этом он, конечно же, очень сильно уступает Android-устройствам.

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Также специалисты отметили, что iPhone 14 Pro Max совместим со сторонними зарядными устройствами, поддерживающими USB Power Delivery.

Напомним, 15 сентября по всему миру начались продажи iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Как пишут в своих обзорах западные профильные издания, младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упростит их ремонт.

Также ранее на этой неделе Apple выпустила iOS 16 – обновление можно установить на iPhone 8, iPhone SE (2020) и новее. Всевозможных изменений числится больше сотни, но заметных и ключевых всего несколько, как функция Always On Display и общая медиатека в облаке.

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